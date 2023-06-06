Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В последние дни работы ярмарки на Дворце спорта среди торговцев распространялись слухи, что после сноса ярмарочных павильонов на территории якобы появятся жилые дома.
Как сообщили Mkset в мэрии Уфы, документацией по планировке территории размещение жилого комплекса не предусмотрено. ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — прим.ред.) [под жилую застройку] не выдавался.
Сегодня, 6 июня, с утра сносят последний ярмарочный павильон. По данным властей, демонтаж торговых павильонов осуществляется из-за аварийного состояния конструкций шатров, которые на сегодняшний день представляют угрозу жизни и здоровью посетителей и торговцев. Кроме этого, данные шатры не отвечают требованиям пожарной безопасности. Сами уфимцы с недовольством отнеслись к происходящему — горожане уверены, что уничтожение ярмарки на Дворце спорта «губит село».