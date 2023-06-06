Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе

Сегодня, 6 июня, с утра сносят последний ярмарочный павильон. По данным властей, демонтаж торговых павильонов осуществляется из-за аварийного состояния конструкций шатров, которые на сегодняшний день представляют угрозу жизни и здоровью посетителей и торговцев. Кроме этого, данные шатры не отвечают требованиям пожарной безопасности. Сами уфимцы с недовольством отнеслись к происходящему — горожане уверены, что уничтожение ярмарки на Дворце спорта «губит село».