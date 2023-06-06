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Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе

6 июня 2023, 06:06
Фото: mkset.ru
Ранее власти Уфы решили снести известные ярмарочные павильоны из-за их небезопасности. В мэрии города Mkset рассказали, что будет на их месте

В последние дни работы ярмарки на Дворце спорта среди торговцев распространялись слухи, что после сноса ярмарочных павильонов на территории якобы появятся жилые дома.

Как сообщили Mkset в мэрии Уфы, документацией по планировке территории размещение жилого комплекса не предусмотрено. ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — прим.ред.) [под жилую застройку] не выдавался.

Сегодня, 6 июня, с утра сносят последний ярмарочный павильон. По данным властей, демонтаж торговых павильонов осуществляется из-за аварийного состояния конструкций шатров, которые на сегодняшний день представляют угрозу жизни и здоровью посетителей и торговцев. Кроме этого, данные шатры не отвечают требованиям пожарной безопасности. Сами уфимцы с недовольством отнеслись к происходящему — горожане уверены, что уничтожение ярмарки на Дворце спорта «губит село».

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