Распознать опасность: 9 правил от сексолога из Уфы, которые спасут детей от насилия

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Тревожные сообщения о действиях сексуального характера против несовершеннолетних и порой против совсем маленьких детей возникают в инфополе. Однако у родителей есть способ не просто тревожиться и контролировать ребенка, а обезопасить его важными правилами. Артур Салахов врач-сексолог, который по долгу службы знаком с темой сексуального насилия, так как он в том числе проводит и судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизу тех, кого подозревают в страшных преступлениях, в том числе и сексуального характера.
Первое из них — это правило трусиков или же правило купальника. До ребенка необходимо донести, что никто не имеет права трогать его или же показывать ему те части человеческого тела, которые скрывает купальник.
Единственное исключение это прикосновение от родителей (врачей при родителях), но и оно возможно только в отдельных случаях, когда этого требует здоровье ребёнка. Притом очень важно, что это не должно быть тайной.
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Родители не должны стесняться откровенно разговаривать с детьми на важные темы, касающиеся их безопасности и здоровья. Артур Салахов рекомендует выучить с ребёнком название частей тела и половых органов, причем без эвфемизмов в духе «пипирки» и «пирожка», а правильные медицинские термины. Врач рекомендует взрослым отвечать на вопросы о телесности или отношениях открыто, называя вещи своими именами, но соответственно возрасту.
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Доктор Салахов призывает с самого маленького возраста уважать и соблюдать телесные границы ребёнка.
— Не нужно обнимать, целовать, хватать, щекотать ребёнка против его желания. Физические наказания тоже нарушают границы ребёнка, — уверен специалист.
Артур Салахов призывает научить ребенка говорить слово «нет», а также и самим родителям говорить «нет», в случае если что-то им не нравится. Ребенку необходимо позволить не соглашаться и сопротивляться, если ему некомфортно.
— Выучите правило «Нет, уйди, расскажи»: в сомнительной ситуации детям нужно сказать «нет», как можно быстрее покинуть опасное место и рассказать всё взрослым, которым они доверяют, — рекомендует специалист.
Возвращаясь к предыдущим правилам можно и самостоятельно понять, что доверять малыш вряд ли будет тем, кто не позволяет ему отстаивать свои границы и настаивает на тех прикосновениях, которые неприятны ребенку. И здесь речь не идет о сексе или насилии, наверняка многие читатели могут вспомнить абсолютно не сексуализированные, но все же неприятные объятия или же поцелуи к примеру дядюшек и тетушек, или же бабушек и дедушек, которые родители велят терпеть — «мы же родные».
Ребенку необходимо рассказать о том, что существуют безопасные прикосновения, однако со временем они могут стать неприятными и об этом необходимо рассказывать взрослым.
— Вместе поговорите о том, что такое безопасные и небезопасные прикосновения и личные границы, нарушать которые никто не имеет права. Расскажите, что иногда бывают прикосновение, которые кажутся безопасными, хорошими, но со временем от них становится тревожно, неприятно — и это повод рассказать вам, — рекомендует Артур Салахов.
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Ребенку важно знать, что его поддержат и не осудят, а примут и помогут ему. Малыш должен твердо знать, что в любой непонятной ситуации вы и он (или она) может без страха обратиться с вопросами, которые его тревожат. Помимо родителей это могут быть и другие «безопасные» взрослые, однако их необходимо «согласовать», то есть выбрать вместе с родителями.
— Тайна, от которой сжимается сердце, сосёт под ложечкой и становится очень тревожно, опасно беречь. О них нужно рассказывать вам. И объясните, что никто не может принуждать ребёнка хранить плохую тайну, — советует специалист.
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Не менее важно по мнению эксперта уважать ребёнка в любом возрасте.
— Важным фактором самозащиты является понимание своих прав, чувство уверенности в себе, это во многом зависит от родителей, — уверен сексолог Салахов.
Завершающий девятый совет специалиста, который и сам является родителем, касается родителей больше чем детей.
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— Оставайтесь внимательным, наблюдательным, любящим родителем, несмотря на занятость. Без этого все правильные слова останутся просто словами, — резюмирует важные правила безопасности врач.