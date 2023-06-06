Распознать опасность: 9 правил от сексолога из Уфы, которые спасут детей от насилия

Единственное исключение это прикосновение от родителей (врачей при родителях), но и оно возможно только в отдельных случаях, когда этого требует здоровье ребёнка. Притом очень важно, что это не должно быть тайной.

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Родители не должны стесняться откровенно разговаривать с детьми на важные темы, касающиеся их безопасности и здоровья. Артур Салахов рекомендует выучить с ребёнком название частей тела и половых органов, причем без эвфемизмов в духе «пипирки» и «пирожка», а правильные медицинские термины. Врач рекомендует взрослым отвечать на вопросы о телесности или отношениях открыто, называя вещи своими именами, но соответственно возрасту.

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Доктор Салахов призывает с самого маленького возраста уважать и соблюдать телесные границы ребёнка.