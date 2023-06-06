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Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец

6 июня 2023, 11:19
Фото: telegram-канал @UFA_RB

В Белорецком районе прошел град размером с куриное яйцо и вечером он продолжится

О разгуле стихии, которая могла и побить урожай, жители пострадавшие от природного явления сообщили в соцсетях 6 июня.

В Башкирию на смену аномальной жаре пришла непогода, ливни ломают деревья, а в горных районах и вовсе выпал крупный град. Так жители деревни Азикеево, что в Белорецком районе засняли град, который прошел сегодня, 6 июня.

На фото на большой мужской ладони лежат впечатляющего размера «градинки», каждая размером с небольшое куриное яйцо. Однако о том, повредил ли град посевы и нанес ли какой-то ущерб местны не сообщается.

Тем временем в МЧС от «Башкирское УГМС» поступило штормовое предупреждение об опасных явлениях на территории республики: вечером 6 июня местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Ураган
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