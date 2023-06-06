Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Башкирию на смену аномальной жаре пришла непогода, ливни ломают деревья, а в горных районах и вовсе выпал крупный град. Так жители деревни Азикеево, что в Белорецком районе засняли град, который прошел сегодня, 6 июня.
На фото на большой мужской ладони лежат впечатляющего размера «градинки», каждая размером с небольшое куриное яйцо. Однако о том, повредил ли град посевы и нанес ли какой-то ущерб местны не сообщается.
Тем временем в МЧС от «Башкирское УГМС» поступило штормовое предупреждение об опасных явлениях на территории республики: вечером 6 июня местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду.