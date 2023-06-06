Раковина-убийца: в Башкирии трехлетнюю девочку насмерть придавило в ванной комнате

В Мелеузе трехлетнюю девочку придавило раковиной в гостях у бабушки и дедушки, вместе с ней в гостях также были ее старшие брат и сестра. В то время, когда дети играли на улице и в других комнатах, а взрослые были заняты огородом, малышка изучала ванную комнату.