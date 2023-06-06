Раковина-убийца: в Башкирии трехлетнюю девочку насмерть придавило в ванной комнате

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Мелеузе трехлетнюю девочку придавило раковиной в гостях у бабушки и дедушки, вместе с ней в гостях также были ее старшие брат и сестра. В то время, когда дети играли на улице и в других комнатах, а взрослые были заняты огородом, малышка изучала ванную комнату.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, девочка встала на мусорное ведро и схватилась за рукомойник. К сожалению, он не был прикручен к стене и раковина вместе с тяжелой тумбой упала на нее сверху.
Обнаружила девочку ее сестра и позвала на помощь взрослых, после чего ребенка своим ходом доставили в больницу, однако она уже скончалась.
Напомним, что в Уфе погиб двухлетний ребенок, после падения на него телевизора. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире-нелегальном детсаду находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая якобы не говорит по-русски. Погибший малыш же был единственным сыном у своих родителей.