mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Изображение материала

Раковина-убийца: в Башкирии трехлетнюю девочку насмерть придавило в ванной комнате

6 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI

В Башкирии трехлетнюю девочку насмерть придавило раковиной в ванной комнате

Трагедия произошла в Мелеузе, девочка вместо с родителями гостила у бабушки и дедушки, однако в какой-то момент осталась без присмотра взрослых.

В Мелеузе трехлетнюю девочку придавило раковиной в гостях у бабушки и дедушки, вместе с ней в гостях также были ее старшие брат и сестра. В то время, когда дети играли на улице и в других комнатах, а взрослые были заняты огородом, малышка изучала ванную комнату.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, девочка встала на мусорное ведро и схватилась за рукомойник. К сожалению, он не был прикручен к стене и раковина вместе с тяжелой тумбой упала на нее сверху.

Фото: Mash Batash // telegram

Обнаружила девочку ее сестра и позвала на помощь взрослых, после чего ребенка своим ходом доставили в больницу, однако она уже скончалась.

Напомним, что в Уфе погиб двухлетний ребенок, после падения на него телевизора. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире-нелегальном детсаду находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая якобы не говорит по-русски. Погибший малыш же был единственным сыном у своих родителей.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Происшествия#Общество#Смерть ребенка#Несчастный случай#Несчастный случай с погибшим
Подпишитесь
В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем
Сегодня, 11:01
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Сегодня, 11:19
Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе
Сегодня, 06:06
В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии
Сегодня, 03:26
Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере
Сегодня, 10:53
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Сегодня, 08:42