Подозреваемые в убийстве главы стройфирмы задержаны в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По информации, переданной РИА Новости, в 14:30 сотрудники Отдела внутренних дел по Центральному району вместе с нарядом Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) задержали автомобиль Škoda Rapid, который был в розыске, находясь в районе Троицкого моста по плану «Перехват».
В салоне автомобиля находились подозреваемые, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области, пишет RT.
Согласно информации, уточненной РИА Новости, мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, были доставлены в отделение МВД России по Приморскому району.
По данным издания «Невские новости», председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, запросил доклад о подробностях убийства генерального директора строительной компании на Глухарской улице.
Тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на территории одного из строительных объектов.