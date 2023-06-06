Подозреваемые в убийстве главы стройфирмы задержаны в Санкт-Петербурге

По информации, переданной РИА Новости, в 14:30 сотрудники Отдела внутренних дел по Центральному району вместе с нарядом Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) задержали автомобиль Škoda Rapid, который был в розыске, находясь в районе Троицкого моста по плану «Перехват».