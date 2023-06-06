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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Подозреваемые в убийстве главы стройфирмы задержаны в Санкт-Петербурге

6 июня 2023, 12:03
В Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в связи с убийством главы строительной компании.

По информации, переданной РИА Новости, в 14:30 сотрудники Отдела внутренних дел по Центральному району вместе с нарядом Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) задержали автомобиль Škoda Rapid, который был в розыске, находясь в районе Троицкого моста по плану «Перехват».

В салоне автомобиля находились подозреваемые, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области, пишет RT.

Согласно информации, уточненной РИА Новости, мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, были доставлены в отделение МВД России по Приморскому району.

По данным издания «Невские новости», председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, запросил доклад о подробностях убийства генерального директора строительной компании на Глухарской улице.

Тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на территории одного из строительных объектов.

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