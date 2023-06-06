Планы на День города и 15 троллейбусов, две жуткие детские смерти и Уфа без Ярмарки

Эпопея с рынком «Ярмарка» на площади перед Дворцом Спорта кажется все. Фермерский рынок сегодня окончательно демонтировали с площади на улице Зорге. Ответы на все вопросы как продавцов так и покупателей Ярмарки есть, но устраивают ли они граждан это уже другой вопрос. Посмотрели как из Уфы исчезала Ярмарка и узнали, что же будет на ее месте.