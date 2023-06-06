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Published Сегодня, 17:21

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Планы на День города и 15 троллейбусов, две жуткие детские смерти и Уфа без Ярмарки

6 июня 2023, 17:21
Фото: 1MI
В одном материале собрали пожалуй самые важные новости Уфы и Башкирии по версии Mkset за 6 июня.

Эпопея с рынком «Ярмарка» на площади перед Дворцом Спорта кажется все. Фермерский рынок сегодня окончательно демонтировали с площади на улице Зорге. Ответы на все вопросы как продавцов так и покупателей Ярмарки есть, но устраивают ли они граждан это уже другой вопрос. Посмотрели как из Уфы исчезала Ярмарка и узнали, что же будет на ее месте.

Сегодня в Башкирии произошло два жутких происшествия с маленькими детьми. Обе трагических случайности произошли с маленькими девочками, которые лишь на несколько минут остались без надзора взрослых. Одна из крошек, которой вот-вот должно было исполниться два года, захлебнулась при купании в надувном бассейне. Вторая девочка погибла от упавшей на нее тяжелой раковины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

И снова электротранспорт. В Уфе закупят 15 троллейбусов за 382,5 миллиона рублей. Кстати вчера вышел репортаж о «дареных» Уфе Москвой «конях», то есть трамваев. Мы конечно же заглянули им в зубы.

Завершим дайджест праздничным аккордом. Уфа уже в следующий понедельник отметит свой 449 день Рождения. Все уфимцы приглашены на праздник, который по данным мэрии будет буквально везде. Конкретика с указанием времени, «явок» и «паролей» здесь.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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