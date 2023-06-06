Планы на День города и 15 троллейбусов, две жуткие детские смерти и Уфа без Ярмарки

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Эпопея с рынком «Ярмарка» на площади перед Дворцом Спорта кажется все. Фермерский рынок сегодня окончательно демонтировали с площади на улице Зорге. Ответы на все вопросы как продавцов так и покупателей Ярмарки есть, но устраивают ли они граждан это уже другой вопрос. Посмотрели как из Уфы исчезала Ярмарка и узнали, что же будет на ее месте.
Сегодня в Башкирии произошло два жутких происшествия с маленькими детьми. Обе трагических случайности произошли с маленькими девочками, которые лишь на несколько минут остались без надзора взрослых. Одна из крошек, которой вот-вот должно было исполниться два года, захлебнулась при купании в надувном бассейне. Вторая девочка погибла от упавшей на нее тяжелой раковины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
И снова электротранспорт. В Уфе закупят 15 троллейбусов за 382,5 миллиона рублей. Кстати вчера вышел репортаж о «дареных» Уфе Москвой «конях», то есть трамваев. Мы конечно же заглянули им в зубы.
Завершим дайджест праздничным аккордом. Уфа уже в следующий понедельник отметит свой 449 день Рождения. Все уфимцы приглашены на праздник, который по данным мэрии будет буквально везде. Конкретика с указанием времени, «явок» и «паролей» здесь.