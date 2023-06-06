Несмотря на похолодание за один ненастный день в Башкирии утонули двое мужчин

В какой-то момент один из мужчин решил искупаться, но начал тонуть. На помощь ему бросился товарищ, но к сожалению спасти его не смог и утонул вместе с ним. Спасатели уже достали тела погибших из воды и сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.