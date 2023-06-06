Несмотря на похолодание за один ненастный день в Башкирии утонули двое мужчин

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Несмотря на то, что аномальная жара в Башкирии сменилась весьма неприветливой пасмурной погодой, вода продолжает забирать жизни людей. Так сегодня, 6 июня в Кугарчинском районе близ деревни Саиткулово компания из четырех мужчин отдыхала на берегу реки Большой Ик. Очевидцы полагают, что отдых сопровождался распитием спиртного. На месте их отдыха имелся и аншлаг, запрещающий купание.
В какой-то момент один из мужчин решил искупаться, но начал тонуть. На помощь ему бросился товарищ, но к сожалению спасти его не смог и утонул вместе с ним. Спасатели уже достали тела погибших из воды и сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, за последние жаркие выходные на водоемах Башкирии утонули 8 мужчин.