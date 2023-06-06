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Published Сегодня, 15:03

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Несмотря на похолодание за один ненастный день в Башкирии утонули двое мужчин

6 июня 2023, 15:03
Фото: 1MI

В Башкирии четверо мужчин распивали алкоголь на реке Большой Ик и двое из них утонули

Очевидцы сообщают, что один из мужчин решил окунуться, начал тонуть и его друг пытался спасти его, но сам утонул, передает пресс-служба МЧС по Башкирии 6 июня.

Несмотря на то, что аномальная жара в Башкирии сменилась весьма неприветливой пасмурной погодой, вода продолжает забирать жизни людей. Так сегодня, 6 июня в Кугарчинском районе близ деревни Саиткулово компания из четырех мужчин отдыхала на берегу реки Большой Ик. Очевидцы полагают, что отдых сопровождался распитием спиртного. На месте их отдыха имелся и аншлаг, запрещающий купание.

В какой-то момент один из мужчин решил искупаться, но начал тонуть. На помощь ему бросился товарищ, но к сожалению спасти его не смог и утонул вместе с ним. Спасатели уже достали тела погибших из воды и сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, за последние жаркие выходные на водоемах Башкирии утонули 8 мужчин.

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#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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