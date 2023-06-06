Назван размер средней зарплаты в Башкирии

Одновременно с этим аналитики HH, ссылаясь на данные анализа 25 тыс. вакансий на рекрутинговом портале, заявили, что размер средней предлагаемой зарплаты в Башкирии в апреле 2023 года составил 39,5 тыс. рублей. Отмечается, что в течение в мае на региональном рынке труда существенно вырос спрос на работников розничной торговли (+30%) и сотрудников сферы туризмы и общепита (+20%), где зарплаты, как правило, невысокие.