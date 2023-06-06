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Назван размер средней зарплаты в Башкирии

6 июня 2023, 04:56
Фото: 1MI

Статистики назвали размер средней номинальной зарплаты в Башкирии

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике за первый квартал 2023 года превысила 50 тысяч рублей, сообщает Башстат

По данным региональной службы статистики, размер номинальной начисленной зарплаты в Башкирии составил 50 894 рубля.

Напомним, средняя номинальная заработная плата в феврале текущего года, по предварительным данным регионального статистического ведомства, составила 49 427 рублей.

Одновременно с этим аналитики HH, ссылаясь на данные анализа 25 тыс. вакансий на рекрутинговом портале, заявили, что размер средней предлагаемой зарплаты в Башкирии в апреле 2023 года составил 39,5 тыс. рублей. Отмечается, что в течение в мае на региональном рынке труда существенно вырос спрос на работников розничной торговли (+30%) и сотрудников сферы туризмы и общепита (+20%), где зарплаты, как правило, невысокие.

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