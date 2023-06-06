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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:58

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Мобильный оператор обеспечил интернетом садоводов и отдыхающих Уфимского района

6 июня 2023, 09:57
Фото: МТС
МТС сообщает о расширении покрытия сети в пригородных и дачных зонах вблизи столицы Башкортостана.

Скоростной интернет LTE МТС впервые получили садоводы из СНТ «Пласт», а также жители села Кармасан Уфимского района, где до недавнего времени была только голосовая связь.

После запуска базовых станций садоводы, отдыхающие и более 1000 местных жителей могут пользоваться скоростным мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Кроме того, интернет МТС доступен также в прибрежной зоне реки Кармасан. Также оператор улучшил качество связи на территории Нугушского водохранилища. Компания установила базовую станцию на берегу водоема. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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