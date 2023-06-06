Мобильный оператор обеспечил интернетом садоводов и отдыхающих Уфимского района

После запуска базовых станций садоводы, отдыхающие и более 1000 местных жителей могут пользоваться скоростным мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Кроме того, интернет МТС доступен также в прибрежной зоне реки Кармасан. Также оператор улучшил качество связи на территории Нугушского водохранилища. Компания установила базовую станцию на берегу водоема. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.