Минюст указал на противоречия законопроекта о налоге на сверхприбыль Конституции РФ

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как сообщает газета «Ведомости», Минюст дал согласие на проект, однако отметил некоторые спорные моменты. В частности, ведомство указало, что использование сверхприбыли прошлых лет в качестве налоговой базы противоречит статье 57 Конституции, которая устанавливает, что законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.
В настоящее время законопроект предусматривает взимание налога со сверхприбыли, полученной за 2021 и 2022 годы, когда законодательством предусмотрено только взимание налога на прибыль с распределяемых дивидендов, пишет газета «Известия».