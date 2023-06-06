Минюст указал на противоречия законопроекта о налоге на сверхприбыль Конституции РФ

Как сообщает газета «Ведомости», Минюст дал согласие на проект, однако отметил некоторые спорные моменты. В частности, ведомство указало, что использование сверхприбыли прошлых лет в качестве налоговой базы противоречит статье 57 Конституции, которая устанавливает, что законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.