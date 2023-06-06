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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Минюст указал на противоречия законопроекта о налоге на сверхприбыль Конституции РФ

6 июня 2023, 08:29
Министерство юстиции указало на противоречия между законопроектом о введении налога на сверхприбыль прошлых лет и Конституцией Российской Федерации.

Как сообщает газета «Ведомости», Минюст дал согласие на проект, однако отметил некоторые спорные моменты. В частности, ведомство указало, что использование сверхприбыли прошлых лет в качестве налоговой базы противоречит статье 57 Конституции, которая устанавливает, что законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы.

В настоящее время законопроект предусматривает взимание налога со сверхприбыли, полученной за 2021 и 2022 годы, когда законодательством предусмотрено только взимание налога на прибыль с распределяемых дивидендов, пишет газета «Известия».

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