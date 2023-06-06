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Мэрия раскрыла программу мероприятий к дню города в Уфе и пообещала кое-что необычное

6 июня 2023, 16:07
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Появилась афиша праздничных мероприятий по всему городу в 449-й день рождения Уфы

Праздничные мероприятия пройдут по всему городу, включая набережную Белой, Арт-КВАДРАТ, Кашкадан и другие площадки, сообщила пресс-служба мэрии Уфы 6 июня.

Уже в понедельник, 12 июня Уфа отметит свой 449 день рождения или же день города. Пресс-служба городской администрации опубликовала полное расписание торжественных мероприятий, от самых официальных — возложения цветов, до интерактивов, соревнований и салюта. Напомним, в этот день также празднуется и день Рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева.

Руководство республики и города вместе с гостями столицы республики проведет церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы, стеле «Уфа — город трудовой доблести», памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу.

С 10:00 на набережной реки Белой на верхней и нижней площадках стартует фестиваль спорта с показательными выступлениями, мастер-классами и турнирами.

Однако не стоит полагать, что веселье и зрелищные мероприятия будут лишь на самой набережной. В день города на саму реку выйдет парад судов — каяки, сапы, байдарки, катамараны. Мало воды, праздник будет и в воздухе, 12 июня запланировано выступление пилотажной группы. В конце набережной, а именно в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау» в 12 часов начнется всероссийский фестиваль «Блогеры России».

Разумеется множество мероприятий пройдут в самом центре, в мэрии главной площадкой называют улицы Ленина и Чернышевского, которые станут частично пешеходными в праздничный день. В центре пройдет фестиваль «Уфа, гуляем!», на которым каждый найдет для себя что-то интересное. Старт в 11 часов.

К слову в мэрии отметили, что изменения в движении общественного транспорта и изменения для автомобилей тоже будут, но о них отдельно сообщат позже.

Площадкой для масштабных гуляний станет и «Арт-КВАДРАТ», концепцию которого не так давно показывали президенту РФ Владимиру Путину. В мэрии интригуют и сообщают, что «что-то необычное» на площадке начнется в 14 часов.

Площадь Ленина, что напротив Горсовета и мэрии Уфы тоже станет одной из площадок. Там с 10:00 до 15:00 будет проходить Чемпионат по борьбе курэш на Кубок Администрации Уфы. С 16:00 на сцене перед Русдрамтеатром начнется концерт «Уфа — любимый город» с участием творческих коллективов Уфы и республиканских звезд эстрады. Там же в 23 часа прогремит праздничный фейерверк.

Однако не центром единым. В Сипайлово, парк культуры и отдыха «Кашкадан» приглашает всех на фестиваль «Свет воды». Фестиваль будет состоять из двух блоков, дневного и вечернего. В 12 и в 22 часа.

Подарит День города и большой подарок жителям Черниковки. В День города состоится открытие после реконструкции парка культуры и отдыха «Нефтехимиков», где тоже готовится развлекательная программа. Мы не так давно побывали там с визитом, так что перед поездкой читатели могут познакомиться с реконструированным парком прямо на нашем сайте.

В мэрии также уточнили, что День города также будет отмечаться во всех районах города, включая и отдаленные территории. Так что в праздничный день достаточно будет просто выйти из дома, чтобы в полной мере ощутить атмосферу праздника.

афиша самых важных мероприятий к Дню Рождения Уфыафиша самых важных мероприятий к Дню Рождения Уфы
афиша самых важных мероприятий к Дню Рождения Уфы
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Стало известно, где запустят салют на День города в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Общественный транспорт
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