Мэрия раскрыла программу мероприятий к дню города в Уфе и пообещала кое-что необычное

Однако не стоит полагать, что веселье и зрелищные мероприятия будут лишь на самой набережной. В день города на саму реку выйдет парад судов — каяки, сапы, байдарки, катамараны. Мало воды, праздник будет и в воздухе, 12 июня запланировано выступление пилотажной группы. В конце набережной, а именно в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау» в 12 часов начнется всероссийский фестиваль «Блогеры России».