Леонид Слуцкий посетил Башкирию

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В качестве Председателя ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Уфу впервые. Башкирия тепло встретила почетных гостей, на каждом месте остановки кортеж делегации с флагами приветствовали башкирские партийцы, а также жители и гости столицы.
Рабочий визит делегации ЛДПР начался со встречи Леонида Слуцкого с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Они общались как старые друзья: обсудили совместные проекты, общие ценности для страны. Несмотря на давнее знакомство, это первая их встреча в статусе Председателя партии и руководителя субъекта РФ.
Встреча лидера ЛДПР с главой Башкортостана Радием Хабировым началась с воспоминания об Основателе партии Владимире Жириновском. Башкирский чиновник отметил, что это — тяжёлая утрата, особенно в такое трудное время, поэтому, по его словам, на Леониде Слуцком теперь лежит большая ответственность
— ЛДПР всегда придерживалась правильных идеалов патриотизма и государственности, защиты нашей родины, мы всегда находили общий язык по вопросам стратегического развития нашей страны, — сказал он.
Леонид Слуцкий поблагодарил за тёплые слова в адрес Владимира Жириновского:
— Он ушёл из жизни на пике своей популярности, на пике признания как великого политика. Силой своего интеллекта он действительно мог заглянуть в будущее.
Председатель ЛДПР заострил внимание на успехах республики в сфере межконфессионального взаимодействия и межкультурного диалога. Речь зашла и о предстоящих выборах. Глава республики называет предстоящие два года «непростым периодом». При этом Башкирия успешно развивается, несмотря на ковид и санкционное давление: есть и рост и по ВВП, и по инвестициям. Подключилась Башкирия активно и к СВО. В Самарской области готовится к отправке в зону спецоперации башкирский корпус, ещё тысячи жителей республики отправились защищать родину по мобилизации.
— Я знаю позицию ЛДПР по СВО, знаю, что многие члены ЛДПР регулярно помогают нашим ребятам и в зоне СВО, и на новых территориях. Очень боеспособное отделение партии работает и в нашей республике, не первый год формируют фракцию в Курултае, — заявил Хабиров.
Далее Председатель ЛДПР посетил УГНТУ и прочитал лекцию для башкирских студентов по международной политике. Общение с аудиторией он начал с главной темы — специальной военной операции. Леонид Слуцкий отметил, что сейчас идет решающая и последняя схватка с нацизмом. Необходимо забыть про политические распри и встать плечом к плечу. Слуцкий призвал молодых людей вступать в ЛДПР, отметив, что это партия молодых, но не по возрасту, а еще и по духу. По его словам, важно задуматься о развитии науки и техники, не допустить «утечки мозгов» на Запад. От сегодняшних студентов завтра будет зависеть будущее страны.
— Башкортостан — важнейший регион России, я здесь бываю часто, будем развивать нашу партийную ячейку. Будем работать с молодежью. Много интересных и креативных проектов. Подготовленная молодежь, которая действительно выдвигает очень современные и классные идеи, которые мы будем поддерживать, — подчеркнул Председатель ЛДПР.
Каждый из студентов имел возможность задать Председателю ЛДПР интересующие их вопросы и сделать фото на память. В завершение своего выступления Леонид Слуцкий вручил преподавателям благодарственные письма, а также передал университету подарки, в том числе ноутбуки для подшефных школ.
После УГНТУ делегация ЛДПР побывала в татарской гимназии № 65, которая обратилась в ЛДПР за помощью в оборудовании сенсорной комнаты, предназначенной для снятия психоэмоционального напряжения у первоклассников. Леонид Слуцкий лично передал директору гимназии денежный сертификат для приобретения необходимого оборудования и пообщался с учащимися и педагогическим составом школы.
На площадке УМПО председатель ЛДПР встретился с коллективом завода и обсудил развитие технологического суверенитета. Леонид Слуцкий побывал в производственно-учебном центре Ростеха, где ознакомился с тезисами по развитию материаловедения и продемонстрировал свои знания в области электротехники. Парламентарий высоко оценил работу учебного центра, отметив, что таких должно быть больше.
— Очень нужны люди, которые прекрасно владеют специальностью с фундаментальной подготовкой. Стране также нужны физики, математики, продвинутые инженеры. Мы предлагаем всех, кто учится на технических факультетах, освободить на ближайшие минимум десять лет от платы за образование. Стране нужен технологический прорыв, — отметил Председатель ЛДПР.
В программе делегации ЛДПР была встреча и с духовенством. Леонид Слуцкий встретился с Шейх-уль-Исламом, Верховным муфтием, Председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Сафичем Таджуддином, а также митрополитом Уфимским и Башкортостанским Никоном.
Далее делегация ЛДПР прибыла на Советскую площадь и возложила цветы к памятнику легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Также Председатель ЛДПР посетил памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву.
В завершение рабочей поездки Леонид Слуцкий посетил Высшую партийную школу, проходившую в Уфе со 2 по 4 июня, и встретился с активом ЛДПР из Башкирии и других регионов. Лидер ЛДПР рассказал о сегодняшних приоритетах и целях партии, пообщался с партийцами и ответил на интересующие их вопросы.
По окончанию встречи партийный куратор Башкирии, депутат Госдумы Иван Сухарев вместе с активом Башкортостанского регионального отделения вручил Председателю ЛДПР национальный костюм и поблагодарил за постоянное внимание и поддержку башкирских партийцев.