Кишки, лопаты и кастрюли: что приносили уфимцы властям в знак протеста

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Жильцы дома №5 по улице Шота Руставели на протяжении нескольких лет борются с застройкой собственного двора. Так, 5 июня активисты пришли в Дом республики с эксцентричным перформансом-напоминанием — контейнером с кишкой. Напоминание предназначается для главы Башкирии, который еще в сентябре 2020 года пригрозил желающим строить новую высотку «порвут кишки».
К слову, жильцы дома №5 уже неоднократно передавали Радию Хабирову «подарки». В октябре 2020 года отнесли в Белый дом попкорн также с отсылкой на слова главы. Тогда Радий Хабиров осмотрел двор по Шота Руставели и запретил продолжать строительство новой высотки от ПСК-6 и поручил вернуть все в первоначальный вид. На следующий день в интервью для «Бизнес ФМ» глава заявил, что хочет взять попкорн и посмотреть как события будут развиваться дальше.
Уже в 2021 году активисты во второй раз принесли главе попкорн. На тот момент строительство дома удалось остановить, однако компания-застройщик потребовала компенсацию от жильцов за снесенный ими забор и за консервацию стройки.
В 2020 году жители домов №5 и 7 по улице Конституции, которые также боролись с застройкой своего двора, вышли на одиночные пикеты и принесли к мэрии Уфы тазик с грязным бельем и порошком. Так они просили чиновников провести генеральную уборку и навести порядок в администрации города. До этого жильцы устраивали похороны своей придомовой территории — установили деревянный крест и возложили цветы.
В Уфе традиционно каждую зиму горожане жалуются на плохую уборку снега. В 2022 году общественники Альберт Рахматуллин и Иван Апаев принесли к зданию администрации города «золотую» лопату после снежных коллапсов на улицах. Они выразили надежду, что подарок дойдет до мэра города Сергея Грекова.
В феврале этого года также у здания мэрии прошел «бунт грязных кастрюль». Жители МКД, у которых отключили газ и горячую воду из-за неисправности дымоходов принесли к дверям мэрии грязную посуду и нестиранные вещи. До этого на запросы и обращения чиновники предложили жильцам самостоятельно собрать деньги и провести ремонт. Подробно о ситуация с отключением газа Mkset рассказывал здесь.
Чаще всего подобные акции власти оставляют без внимания. Так, экс-мэр Уфы Сергей Греков не комментировал золотую лопату, не было ответа и от главы Башкирии. Что касается «пытки газом» в многоквартирных домах Уфы, то в том же месяце премьер-министр поручил подчиненным решить проблему с дымоходами и восстановить газ за три месяца, а прокуратура РБ возбудила уголовное дело.