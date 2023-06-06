Кишки, лопаты и кастрюли: что приносили уфимцы властям в знак протеста

К слову, жильцы дома №5 уже неоднократно передавали Радию Хабирову «подарки». В октябре 2020 года отнесли в Белый дом попкорн также с отсылкой на слова главы. Тогда Радий Хабиров осмотрел двор по Шота Руставели и запретил продолжать строительство новой высотки от ПСК-6 и поручил вернуть все в первоначальный вид. На следующий день в интервью для «Бизнес ФМ» глава заявил, что хочет взять попкорн и посмотреть как события будут развиваться дальше.