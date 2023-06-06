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Хочу быть горняком: Учалинский ГОК провел мероприятие по профориентации школьников

6 июня 2023, 11:55
С 1 по 5 июня 2023 года АО «Учалинский ГОК» совместно с Учалинским колледжем горной промышленности организовал дни профориентации для школьников «Хочу быть горняком!», участие в которых приняли ученики 8-х и 10-х классов школ г. Учалы.

Программа мероприятия предусматривала вовлечение ребят в инженерно-техническую среду, чтобы они смогли оценить, насколько им близки и интересны технические специальности.

— Выбор профессии — это очень важный шаг, ведь будущее дело должно приносить удовлетворение и успех. Мы с радостью готовы помочь вам в принятии правильного решения, предоставив возможность познакомиться с производством комбината. Будет здорово, если в итоге кто-то из вас пожелает стать горняком, отучится и продолжит славную историю Учалинского ГОКа, — поприветствовал школьников директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.

На территории детского лагеря «Калкан» было организовано 8 профориентационных площадок, на каждой из которых с ребятами занимались специалисты комбината, педагоги и студенты колледжа. В Профи-парке, обустроенном в лагере в рамках реализации гранта Росмолодежи, школьникам рассказывали о том, чем занимается Учалинский ГОК, где добывает руду и как извлекает из нее медь и цинк. Ребята, управляя спецтехникой на радиоуправлении, пробовали загрузить самосвалы импровизированной рудой и довести ее до рудного склада по технологической дороге карьера.

Фото: УГОК

На других площадках участники знакомились с устройством легкового автомобиля и универсального погрузчика, изучали средства индивидуальной защиты, применяемые при подземной разработке месторождений, на специальных стендах рассматривали, как происходит электромагнитная индукция, по какому принципу работают двигатели конвейерной линии, учились собирать электросхемы. В программу входили также игры на сплочение команды, стритбол и даже разработка собственного сайта.

Фото: УГОК

— Мы показываем ребятам, какие есть возможности у конструктора для создания сайтов, как с ними работать и даем попробовать создать свой сайт. Многие справляются успешно, а у некоторых не совсем получается, и это нормально — у каждого человека свой талант, — рассказал студент 3 курса колледжа горной промышленности Динис Мустафин.

Заканчивались оба дня активностей в лагере интеллектуально-развлекательным квизом «Полная ребусня». В экскурсию по территории промплощадки Учалинского ГОКа вошло посещение Учалинского карьера и Учалинского подземного рудника, где ребятам показали ламповую, клетевой ствол и рудный склад.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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