Хочу быть горняком: Учалинский ГОК провел мероприятие по профориентации школьников

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Программа мероприятия предусматривала вовлечение ребят в инженерно-техническую среду, чтобы они смогли оценить, насколько им близки и интересны технические специальности.
— Выбор профессии — это очень важный шаг, ведь будущее дело должно приносить удовлетворение и успех. Мы с радостью готовы помочь вам в принятии правильного решения, предоставив возможность познакомиться с производством комбината. Будет здорово, если в итоге кто-то из вас пожелает стать горняком, отучится и продолжит славную историю Учалинского ГОКа, — поприветствовал школьников директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.
На территории детского лагеря «Калкан» было организовано 8 профориентационных площадок, на каждой из которых с ребятами занимались специалисты комбината, педагоги и студенты колледжа. В Профи-парке, обустроенном в лагере в рамках реализации гранта Росмолодежи, школьникам рассказывали о том, чем занимается Учалинский ГОК, где добывает руду и как извлекает из нее медь и цинк. Ребята, управляя спецтехникой на радиоуправлении, пробовали загрузить самосвалы импровизированной рудой и довести ее до рудного склада по технологической дороге карьера.
На других площадках участники знакомились с устройством легкового автомобиля и универсального погрузчика, изучали средства индивидуальной защиты, применяемые при подземной разработке месторождений, на специальных стендах рассматривали, как происходит электромагнитная индукция, по какому принципу работают двигатели конвейерной линии, учились собирать электросхемы. В программу входили также игры на сплочение команды, стритбол и даже разработка собственного сайта.
— Мы показываем ребятам, какие есть возможности у конструктора для создания сайтов, как с ними работать и даем попробовать создать свой сайт. Многие справляются успешно, а у некоторых не совсем получается, и это нормально — у каждого человека свой талант, — рассказал студент 3 курса колледжа горной промышленности Динис Мустафин.
Заканчивались оба дня активностей в лагере интеллектуально-развлекательным квизом «Полная ребусня». В экскурсию по территории промплощадки Учалинского ГОКа вошло посещение Учалинского карьера и Учалинского подземного рудника, где ребятам показали ламповую, клетевой ствол и рудный склад.