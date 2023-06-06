Хочу быть горняком: Учалинский ГОК провел мероприятие по профориентации школьников

На территории детского лагеря «Калкан» было организовано 8 профориентационных площадок, на каждой из которых с ребятами занимались специалисты комбината, педагоги и студенты колледжа. В Профи-парке, обустроенном в лагере в рамках реализации гранта Росмолодежи, школьникам рассказывали о том, чем занимается Учалинский ГОК, где добывает руду и как извлекает из нее медь и цинк. Ребята, управляя спецтехникой на радиоуправлении, пробовали загрузить самосвалы импровизированной рудой и довести ее до рудного склада по технологической дороге карьера.