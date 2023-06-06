Хабиров показал 8 новых объектов, которые появятся в Уфе

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Как сообщил Радий Хабиров, сад имени Аксакова, подробнее о котором Mkset bрассказывал здесь, власти намерены сдать уже в этом году. Помимо него в 2023 году будут также сданы сквер рядом с музеем полярников им. В. Альбанова, аллея перед обновленным Театром кукол, территория вокруг малого озера в парке «Волна» в Затоне, сквер им. С. М. Михалева возле Дворца спорта.
Несколько позднее планируется представить жителям города парка культуры и отдыха Нефтехимиков, первый этап реконструкции которого, по словам главы республики, «уже близится к финалу». Полностью завершить работы в парке планируется в 2024 году.
В 2024 году планируется завершить благоустройство территории, которая прилегает к ул. Мушникова и Теплому озеру в микрорайоне Инорс, площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» возле кинотеатра «Искра». Продолжается реконструкция улицы Октябрьской Революции.