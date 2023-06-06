Хабиров показал 8 новых объектов, которые появятся в Уфе

Как сообщил Радий Хабиров, сад имени Аксакова, подробнее о котором Mkset bрассказывал здесь, власти намерены сдать уже в этом году. Помимо него в 2023 году будут также сданы сквер рядом с музеем полярников им. В. Альбанова, аллея перед обновленным Театром кукол, территория вокруг малого озера в парке «Волна» в Затоне, сквер им. С. М. Михалева возле Дворца спорта.