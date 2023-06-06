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Хабиров показал 8 новых объектов, которые появятся в Уфе

6 июня 2023, 05:18
Глава республики на своей странице в соцсетях показал, как изменятся несколько известных парков и скверов Уфы в рамках подготовки к празднованию 450-летия города

Как сообщил Радий Хабиров, сад имени Аксакова, подробнее о котором Mkset bрассказывал здесь, власти намерены сдать уже в этом году. Помимо него в 2023 году будут также сданы сквер рядом с музеем полярников им. В. Альбанова, аллея перед обновленным Театром кукол, территория вокруг малого озера в парке «Волна» в Затоне, сквер им. С. М. Михалева возле Дворца спорта.

Фото: Радий Хабиров/ Telegram

Несколько позднее планируется представить жителям города парка культуры и отдыха Нефтехимиков, первый этап реконструкции которого, по словам главы республики, «уже близится к финалу». Полностью завершить работы в парке планируется в 2024 году.

В 2024 году планируется завершить благоустройство территории, которая прилегает к ул. Мушникова и Теплому озеру в микрорайоне Инорс, площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» возле кинотеатра «Искра». Продолжается реконструкция улицы Октябрьской Революции.

Фото: Радий Хабиров/ Telegram
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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Общество#Парки и скверы#Парки#Природные парки#Благоустройство#Реконструкция
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