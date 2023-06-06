Глава РЭО Буцаев: В Петербурге построят КПО «Волхонка»

Отметим, что деятельность Российского экологического оператора направлена на формирование в стране комплексной системы обращения с бытовыми отходами. Наличие такой системы в России будет способствовать снижению количества ТКО, подлежащих захоронению на полигонах, а также уменьшению экологической нагрузки на россиян. Так, в соответствии с нацпроектом «Экология» к 2030 году на территории всей Российской Федерации должна производиться сортировка ТКО в полном объеме, а количество отходов, отправляемых на полигоны, должно сократиться в два раза. Это станет возможным благодаря формированию в стране экономики замкнутого цикла.