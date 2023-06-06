Глава РЭО Буцаев: В Петербурге построят КПО «Волхонка»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Российский экологический оператор (РЭО) и Невский экологический оператор (НЭО) уже заключили соглашение по займам. Уточняется, что средства будут предоставлены за счет размещения облигаций РЭО, пишет newia.ru.
Строительство КПО «Волхонка» предполагается в два этапа. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. При этом глава компании отметил, что 1-й этап уже завершен — возведен объект по переработке 200 тысяч тонн ТКО и утилизации 38,7 тысячи тонн в год. В реализацию этой части проекта РЭО вложит 881,2 миллиона рублей. 2-й этап потребует 3,545 миллиарда рублей инвестиций. В рамках этой части проекта предусмотрено создание мощностей на 400 тысяч тонн переработки и 78,12 тысячи тонн утилизации отходов в год.
Таким образом, общий объем инвестиций в проект составит 4,4 миллиарда рублей. Его реализацией занимается НЭО, с которым подписаны соглашения по займам. Денис Буцаев обратил внимание, что с появлением КПО «Волхонка» Петербург сможет приблизиться к выполнению показателей по снижению объемов захоронения ТКО в два раза, а также с достижением 100-процентной обработки отходов.
Финансирование проекта будет осуществляться путем размещения облигационных выпусков РЭО на сумму 4,4 миллиарда рублей. Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, как будет рассчитываться ставка купонной доходности — она составит сумму ключевой ставки Центробанка и премии в размере 3 процентов.
Отметим, что деятельность Российского экологического оператора направлена на формирование в стране комплексной системы обращения с бытовыми отходами. Наличие такой системы в России будет способствовать снижению количества ТКО, подлежащих захоронению на полигонах, а также уменьшению экологической нагрузки на россиян. Так, в соответствии с нацпроектом «Экология» к 2030 году на территории всей Российской Федерации должна производиться сортировка ТКО в полном объеме, а количество отходов, отправляемых на полигоны, должно сократиться в два раза. Это станет возможным благодаря формированию в стране экономики замкнутого цикла.