mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Изображение материала

Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере

6 июня 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Уфе озеро Теплое из-за жалоб жильцов на ночной шум будут патрулировать полицейские

Жить в доме у озера это прекрасно, но все меняется ночью, на бдения в темное время суток пожаловались Хабирову 6 июня.

В Уфе есть множество озер в черте города, которые находятся непосредственно в черте города, прямо под окнами жилый домов. Так например жители домов по улице Георгия Мушникова соседствуют с озером теплым, которое сейчас активно благоустраивается. Озеро как минимум в прошлые годы числилось одним из официальных пляжей города, сейчас же местные негодуют из-за разгула шумных компаний с алкоголем и песнями под их окнами.

Уфимка Элина С. на странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях обратилась к властям с просьбой подарить ей и ее соседям спокойный сон.

— Подскажите, когда будут следить за порядком в сквере/парке новом у Теплого озера? Бесконечные вечерние попойки (да-да, то самое распитие спиртных напитков в общественном месте) и оры, песнопения до поздней ночи. Нам такое место сбора сброда не нужно. Или все-таки там будет какой-нибудь патруль или можно это добро сносить, — негодует уфимка.

Ответ женщине предоставили сразу две администрации, городская и районная, город сообщил, что на вопрос по нарушению правопорядка у озера Теплое ответят коллеги из администрации Октябрьского района ориентировочно до 9 июня. Правда озеро находится на территории Калининского района и ответ от Калининской администрации не заставил себя ждать.

— По сбору шумных компаний, которые распивают спиртные напитки в сквере на озере Теплом, мы обратимся в отдел полиции № 1 с просьбой включить территорию в график патрулирования, — ответила женщине Элина Носова, эксперт отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству администрации Калининского района Уфы.

Отметим, что в прошлые годы на озере часто фиксировались трагические случаи, так как отдыхать, в том числе и распивая алкоголь, уфимцы предпочитали с неофициальной стороны озера, что нередко приводило к трагедиям.

Если и прецедент в Демском районе города Уфы. Там в микрорайоне «Яркий» до недавних пор находилась одна из пяти легальных городских площадок-мангальных зон. Однако звуки веселья и ароматы жареного мяса, сопровождаемые шумом компаний, вывели местных на собрание, где жители решили мангальную зону демонтировать. Фото набережной озера Кустаревского еще с мангалами можно посмотреть здесь.

Сейчас в «Ярком» не только демонтирована «шашлычка» на открытом воздухе, но и открыт опорный пункт полиции, который в том числе следит и за порядком на набережной озера Кустаревского. Жители же района разделились на два лагеря, часть полагает, что шашлыки на Кустаревском озере жарили еще тогда, когда «Яркого» еще и в проекте не было, часть полагает, что огню и удалому веселью не место под окнами жилых домов.

Квартира ради шашлыков: жительница Яркого в Уфе о том, почему против сноса мангалов
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфа может лишиться популярной бесплатной площадки для жарки шашлыков
#Уфа#Город#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых#Алкоголь#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем
Сегодня, 11:01
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Сегодня, 11:19
Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе
Сегодня, 06:06
В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии
Сегодня, 03:26
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Сегодня, 08:42