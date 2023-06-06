Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере

Сейчас в «Ярком» не только демонтирована «шашлычка» на открытом воздухе, но и открыт опорный пункт полиции, который в том числе следит и за порядком на набережной озера Кустаревского. Жители же района разделились на два лагеря, часть полагает, что шашлыки на Кустаревском озере жарили еще тогда, когда «Яркого» еще и в проекте не было, часть полагает, что огню и удалому веселью не место под окнами жилых домов.