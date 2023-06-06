Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Уфе есть множество озер в черте города, которые находятся непосредственно в черте города, прямо под окнами жилый домов. Так например жители домов по улице Георгия Мушникова соседствуют с озером теплым, которое сейчас активно благоустраивается. Озеро как минимум в прошлые годы числилось одним из официальных пляжей города, сейчас же местные негодуют из-за разгула шумных компаний с алкоголем и песнями под их окнами.
Уфимка Элина С. на странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях обратилась к властям с просьбой подарить ей и ее соседям спокойный сон.
— Подскажите, когда будут следить за порядком в сквере/парке новом у Теплого озера? Бесконечные вечерние попойки (да-да, то самое распитие спиртных напитков в общественном месте) и оры, песнопения до поздней ночи. Нам такое место сбора сброда не нужно. Или все-таки там будет какой-нибудь патруль или можно это добро сносить, — негодует уфимка.
Ответ женщине предоставили сразу две администрации, городская и районная, город сообщил, что на вопрос по нарушению правопорядка у озера Теплое ответят коллеги из администрации Октябрьского района ориентировочно до 9 июня. Правда озеро находится на территории Калининского района и ответ от Калининской администрации не заставил себя ждать.
— По сбору шумных компаний, которые распивают спиртные напитки в сквере на озере Теплом, мы обратимся в отдел полиции № 1 с просьбой включить территорию в график патрулирования, — ответила женщине Элина Носова, эксперт отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству администрации Калининского района Уфы.
Отметим, что в прошлые годы на озере часто фиксировались трагические случаи, так как отдыхать, в том числе и распивая алкоголь, уфимцы предпочитали с неофициальной стороны озера, что нередко приводило к трагедиям.
Если и прецедент в Демском районе города Уфы. Там в микрорайоне «Яркий» до недавних пор находилась одна из пяти легальных городских площадок-мангальных зон. Однако звуки веселья и ароматы жареного мяса, сопровождаемые шумом компаний, вывели местных на собрание, где жители решили мангальную зону демонтировать. Фото набережной озера Кустаревского еще с мангалами можно посмотреть здесь.
Сейчас в «Ярком» не только демонтирована «шашлычка» на открытом воздухе, но и открыт опорный пункт полиции, который в том числе следит и за порядком на набережной озера Кустаревского. Жители же района разделились на два лагеря, часть полагает, что шашлыки на Кустаревском озере жарили еще тогда, когда «Яркого» еще и в проекте не было, часть полагает, что огню и удалому веселью не место под окнами жилых домов.