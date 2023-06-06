Без света, но не Нагаево: уфимский поселок 7 июня на весь день лишат электричества

Летом никого не удивить ни плановыми, ни аварийными отключениями воды. Но отключают у горожан и другие ресурсы. Так уже в среду 7 июня часть поселка «8 марта», который относится к Ленинскому району Уфы, с 10 до 18 часов будет отключена подача электроэнергии.