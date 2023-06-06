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Без света, но не Нагаево: уфимский поселок 7 июня на весь день лишат электричества

6 июня 2023, 13:18
Фото: 1MI

В Уфе поселок «8 марта» 7 июня на весь день останется без электроэнергии

О временных неудобствах и об их причинах рассказали в соцсетях администрации Ленинского района 6 июня.

Летом никого не удивить ни плановыми, ни аварийными отключениями воды. Но отключают у горожан и другие ресурсы. Так уже в среду 7 июня часть поселка «8 марта», который относится к Ленинскому району Уфы, с 10 до 18 часов будет отключена подача электроэнергии.

— ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС сообщает, что 7 июня в период с 10:00 до 18:00 часов н.п 8 марта, будет прекращена подача электроэнергии по ул. Аграрная, Лунная, Туманная, Сказочная и Зеркальная, — разъяснили в официальной группе района и добавили, что по предварительным данным время выполнения работ составит три часа.
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Уфа
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