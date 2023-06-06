Без света, но не Нагаево: уфимский поселок 7 июня на весь день лишат электричества

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Летом никого не удивить ни плановыми, ни аварийными отключениями воды. Но отключают у горожан и другие ресурсы. Так уже в среду 7 июня часть поселка «8 марта», который относится к Ленинскому району Уфы, с 10 до 18 часов будет отключена подача электроэнергии.
— ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС сообщает, что 7 июня в период с 10:00 до 18:00 часов н.п 8 марта, будет прекращена подача электроэнергии по ул. Аграрная, Лунная, Туманная, Сказочная и Зеркальная, — разъяснили в официальной группе района и добавили, что по предварительным данным время выполнения работ составит три часа.