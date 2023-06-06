mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Изображение материала

Башкирию накроет сильный ливень уже сегодня

6 июня 2023, 13:46
Фото: 1MI

Башкирию вечером 6 июня накроет сильный ливень, крупный град и шквалистый ветер

О капризах погоды жителей предупредили в пресс-службе МЧС по Башкирии 6 июня.

Дневной дождь в Уфе и по всей республике не последний аккорд погодных капризов. Специалисты публикуют предостережение, которое касается всей республики. И вполне вероятно, что дневные падения деревьев и крупный град это далеко не последние новости.

В региональном МЧС сообщили, что от «Башкирское УГМС» поступило штормовое предупреждение об опасных явлениях на территории Республики Башкортостан: сегодня вечером местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.

В такую погоду спасатели рекомендуют гражданам не прятаться от дождя под деревьями или хрупкими рекламными или другими конструкциями. Также важно во время грозы не держать в руках металлических предметов, так как они могут стать причиной попадания в человека молнии.

Читайте также:
Сильный дождь накрыл Уфу: жители сняли последствия
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Узнать подробнее
#Башкортостан#Погода#Новости Уфы#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем
Сегодня, 11:01
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Сегодня, 11:19
Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе
Сегодня, 06:06
В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии
Сегодня, 03:26
Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере
Сегодня, 10:53
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Сегодня, 08:42