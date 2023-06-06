Башкирию накроет сильный ливень уже сегодня

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Дневной дождь в Уфе и по всей республике не последний аккорд погодных капризов. Специалисты публикуют предостережение, которое касается всей республики. И вполне вероятно, что дневные падения деревьев и крупный град это далеко не последние новости.
В региональном МЧС сообщили, что от «Башкирское УГМС» поступило штормовое предупреждение об опасных явлениях на территории Республики Башкортостан: сегодня вечером местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.
В такую погоду спасатели рекомендуют гражданам не прятаться от дождя под деревьями или хрупкими рекламными или другими конструкциями. Также важно во время грозы не держать в руках металлических предметов, так как они могут стать причиной попадания в человека молнии.