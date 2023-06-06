Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе

Напомним, что жители Шота Руставели, 5 уже не первый год борются за прекращение стройки во дворе собственного дома. В 2020 году на место приезжал глава Башкирии и, как уже было отмечено, заявил, что новая высотка на данном участке построена не будет. Однако на этом проблемы жильцов не закончились. В результате активисты неоднократно устраивали разного рода перформансы и даже голодовки.