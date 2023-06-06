Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Активистка Алла Яковлева 5 июня принесла Радию Хабирову кишку в контейнере. Цель столь эксцентричного перформанса напомнить главе республики обещание, которое он дал в сентябре 2020 года о том, что строительства высотки во дворе дома по Шота Руставели не будет, а желающие с ним «повоевать» только «порвут кишку».
На принесенные в контейнере кишки в Белом доме все же отреагировали — Аллу Яковлеву и ее спутника встретил начальник Управления Главы РБ по работе с обращениями и приему граждан Алексей Попков.
— Договорились, что будут нам организовывать прием с Назаровым и Марзаевым. […] На встрече мы хотим поднять тему нашего дворового пространства. Нам нужен наш двор, нам нужно, чтобы нам вернули ту территорию, которая была по погашенному в 2006 году паспорту. В 2008 году Павел Качкаев (на тот момент занимал должность мэра Уфы — прим.ред.) с широкого плеча нам дал земельный участок под самым домом, — сообщила Mkset Алла Яковлева.
Однако пока точную дату встречи с премьер-министром и вице-премьером активистам не назвали.
Уже после встречи с госслужащими жильцы дома будут решать, что делать дальше. Если быстрых действий от Андрея Назарова и Алана Марзаева не последует, то они будут добиваться встречи с Радием Хабировым и Владимиром Путиным. Алла Яковлева заявила, что они намерены «довести информацию до высшей власти страны».
— Все про ремонт нашего дома говорят, но ремонт не означает, что после можно будет строить. У нас глобальный, масштабный ремонт дома, при котором, возможно, придется выселять жителей во временное жилье. После такого ремонта строить рядом с ним нельзя. Нельзя с нашим домом такое делать, просто надо уже понять, принять и отстать. Либо признать аварийным и выкупить все квартиры у наших жильцов, — Алла Яковлева.
Однако женщина утверждает, что дом их устраивает и они не хотят съезжать. На данный момент, со слов Аллы Яковлевой, строительство на объекте не ведется.
К слову, в контейнере были пятиметровые свиные кишки, наполненные содержимым, похожим на продукт жизнедеятельности человека.
В мэрии Уфы нам сообщили, что компании-застройщику «ПСК-6» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой до 7 мая 2023 года. На данный момент срок действия разрешения истек. Однако на вопрос корреспондента о том, будет ли оно продлеваться в дальнейшем, в мэрии не ответили.
Mkset также обратился за комментарием к пресс-секретарю главы РБ, ответ на момент публикации не получен.
Напомним, что жители Шота Руставели, 5 уже не первый год борются за прекращение стройки во дворе собственного дома. В 2020 году на место приезжал глава Башкирии и, как уже было отмечено, заявил, что новая высотка на данном участке построена не будет. Однако на этом проблемы жильцов не закончились. В результате активисты неоднократно устраивали разного рода перформансы и даже голодовки.