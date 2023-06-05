Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил пепел на высоту 3 км

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области 5 июня, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров, пишет газета «Известия».
В Северо-Курильске, ближайшем населенном пункте, не наблюдался пеплопад, и запах сероводорода не ощущался, по информации телеканала «Звезда». Федеральное агентство новостей также подчеркнуло, что нет угрозы для жизнедеятельности населения.
Вулкан Эбеко, который является одним из самых активных вулканов в Курильской гряде, периодически проявляет активность, включая выбросы пепла и газов. Власти следят за ситуацией и предпринимают меры для обеспечения безопасности населения в регионе.