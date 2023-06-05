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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил пепел на высоту 3 км

5 июня 2023, 13:26
Вулкан Эбеко на острове Парамушир в Курильской гряде произвел выброс пепла на высоту около 3 километров.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области 5 июня, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров, пишет газета «Известия».

В Северо-Курильске, ближайшем населенном пункте, не наблюдался пеплопад, и запах сероводорода не ощущался, по информации телеканала «Звезда». Федеральное агентство новостей также подчеркнуло, что нет угрозы для жизнедеятельности населения.

Вулкан Эбеко, который является одним из самых активных вулканов в Курильской гряде, периодически проявляет активность, включая выбросы пепла и газов. Власти следят за ситуацией и предпринимают меры для обеспечения безопасности населения в регионе.

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