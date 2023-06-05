Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил пепел на высоту 3 км

В Северо-Курильске, ближайшем населенном пункте, не наблюдался пеплопад, и запах сероводорода не ощущался, по информации телеканала «Звезда». Федеральное агентство новостей также подчеркнуло, что нет угрозы для жизнедеятельности населения.