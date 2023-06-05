Военные в зоне СВО получили автомобили и радиостанции от ЕР и фонда «Наша Правда»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
«Всего фонд „Наша правда“ закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей», — сообщил глава фонда «Наша Правда» Александр Бровченко. По его словам, при поддержке ЕР и ее добровольцев организация продолжит передавать помощь военнослужащим в зону СВО, передает rostovgazeta.ru.
С апреля помощь от фонда и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. В начале июня в штаб ВДВ поступили квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование. В Бердянске военные 58-й армии получили средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 передали антидроновые ружья. В Херсонской области бойцы получила автомобили повышенной проходимости.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что такие автомобили помогают быстро эвакуировать раненых. Он сказал, что партия также поставляет на линию соприкосновения радиостанции, средства связи и радиоэлектронной борьбы, позволяющие своевременно засечь дроны противника.
«Работаем с командирами подразделений. И знаем, что все необходимое доходит точно до „передка“, — заявил Сидякин.
Он также отметил, что «Единая Россия» с начала спецоперации уже собрала более семи миллиардов рублей на помощь фронту.
Напомним, что 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда», предполагающее поддержку бойцов в зоне СВО и жителей новых регионов. В рамках договоренностей обеспечена поддержка активистов ЕР, гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов и их доставка на передовую и в новые регионы, сообщается на сайте партии ER.RU.
«Региональное отделение партии „Единая Россия“ с начала проведения специальной военной операции оказывает помощь фронту и поддержку военнослужащим.
На территории Башкортостана функционирует Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова на площадке «Единой России». Партийцы, сторонники, молодогвардейцы, общественники, предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители всей республики собирают гуманитарную помощь бойцам, призванным из нашего региона, чтобы они были обеспечены всем необходимым. К примеру, для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений наши земляки плетут маскировочные сети. Также мы делаем блиндажные свечи — с их помощью солдаты могут погреться, разогреть пищу, вскипятить воду, это еще и источник света в блиндажах. Кроме того, волонтеры штаба для ребят в полевых условиях продолжают делать «сухой» армейский душ. Собирают и доставляют гуманитарную помощь — квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, предметы первой необходимости, медицинские аптечки и шьют обмундирование. Многие жители республики также поддерживают наших военнослужащих и отправляют в их адрес рисунки, письма со словами поддержки. Это не менее ценно и важно для ребят на передовой», — сказал Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.