Военные в зоне СВО получили автомобили и радиостанции от ЕР и фонда «Наша Правда»

На территории Башкортостана функционирует Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова на площадке «Единой России». Партийцы, сторонники, молодогвардейцы, общественники, предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители всей республики собирают гуманитарную помощь бойцам, призванным из нашего региона, чтобы они были обеспечены всем необходимым. К примеру, для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений наши земляки плетут маскировочные сети. Также мы делаем блиндажные свечи — с их помощью солдаты могут погреться, разогреть пищу, вскипятить воду, это еще и источник света в блиндажах. Кроме того, волонтеры штаба для ребят в полевых условиях продолжают делать «сухой» армейский душ. Собирают и доставляют гуманитарную помощь — квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, предметы первой необходимости, медицинские аптечки и шьют обмундирование. Многие жители республики также поддерживают наших военнослужащих и отправляют в их адрес рисунки, письма со словами поддержки. Это не менее ценно и важно для ребят на передовой», — сказал Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.