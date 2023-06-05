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Власти официально сообщили о нашествии жутких насекомых по всей Башкирии

5 июня 2023, 08:18
Фото: 1MI

390 тысяч гектаров: власти впервые рассказали о нашествии шелкопряда по всей Башкирии

О ситуации с разгулом непарного шелкопряда, вышедшей на федеральный уровень, доложили главе Башкирии 5 июня

Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов прокомментировал нашествие на республику непарного шелкопряда. На вопрос Хабирова «что делаем-то?» глава ведомства отчитался о ситуации.

По данным минлесхоза Башкирии, в нынешнем году площадь заселения насекомыми составила 390 тысяч гектаров. Однако бороться в нашествием шелкопряда на всей территории нельзя, санитарные правила этого не позволяют.

— Мы работаем с препаратами, которые влияют в определенной степени и на людей, и на остальных насекомых. Есть два разрешенных препарата, биологический и химический, мы используем только биологический метод борьбы. В 2023 году обработка ведется в лесных массивах на 67 тысяч гектаров в Баймакском, Федоровском, Бижбулякском, Миякинском и Белебеевском районах. В связи с ограничениями мы не можем работать вокруг населенных пунктов, СНТ и лагерей, — сообщил Марат Шарафутдинов.

Также Шарафутдинов развеял волнения людей о голых деревьях. Он заявил, что даже двукратное полное объедание листвы не приводит к гибели деревьев. Жизненный цикл шелкопряда говорит о том, что уже через 10-14 дней шелкопряд перестанет питаться, и на деревьях проклюнется вторичная листва. Также Минлесхоз обратился в Москву за разъяснениями о том, какие еще есть способы борьбы с этой напастью.

Глава Башкирии также напомним о том, что при обработке лесов крайне важно не допустить гибели пчел, как это бывало ранее.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Лес
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