Власти официально сообщили о нашествии жутких насекомых по всей Башкирии

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов прокомментировал нашествие на республику непарного шелкопряда. На вопрос Хабирова «что делаем-то?» глава ведомства отчитался о ситуации.
По данным минлесхоза Башкирии, в нынешнем году площадь заселения насекомыми составила 390 тысяч гектаров. Однако бороться в нашествием шелкопряда на всей территории нельзя, санитарные правила этого не позволяют.
— Мы работаем с препаратами, которые влияют в определенной степени и на людей, и на остальных насекомых. Есть два разрешенных препарата, биологический и химический, мы используем только биологический метод борьбы. В 2023 году обработка ведется в лесных массивах на 67 тысяч гектаров в Баймакском, Федоровском, Бижбулякском, Миякинском и Белебеевском районах. В связи с ограничениями мы не можем работать вокруг населенных пунктов, СНТ и лагерей, — сообщил Марат Шарафутдинов.
Также Шарафутдинов развеял волнения людей о голых деревьях. Он заявил, что даже двукратное полное объедание листвы не приводит к гибели деревьев. Жизненный цикл шелкопряда говорит о том, что уже через 10-14 дней шелкопряд перестанет питаться, и на деревьях проклюнется вторичная листва. Также Минлесхоз обратился в Москву за разъяснениями о том, какие еще есть способы борьбы с этой напастью.
Глава Башкирии также напомним о том, что при обработке лесов крайне важно не допустить гибели пчел, как это бывало ранее.