Власти официально сообщили о нашествии жутких насекомых по всей Башкирии

Также Шарафутдинов развеял волнения людей о голых деревьях. Он заявил, что даже двукратное полное объедание листвы не приводит к гибели деревьев. Жизненный цикл шелкопряда говорит о том, что уже через 10-14 дней шелкопряд перестанет питаться, и на деревьях проклюнется вторичная листва. Также Минлесхоз обратился в Москву за разъяснениями о том, какие еще есть способы борьбы с этой напастью.