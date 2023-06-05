В мэрии Уфы назвали причину, по которой трамвай съехал с путей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Как сообщили Mkset в пресс-службе городской администрации, трамвай съехал с маршрута из-за постороннего предмета, оказавшегося на рельсах, подчеркивая, что на техническом состоянии трамвая это не отразилось.
— Сегодня в районе 11:00 при обкатке вагона 2020 в результате попадания постореннего предмета на рельсы произошел сход вагона. Он находился в исправном техническом состоянии. В 12:10 вагон поставлен обратно на рельсы и отправлен дальше по маршруту обкатки. В момент инцидента в вагоне пассажиров не было, — сообщили в мэрии.