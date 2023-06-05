В мэрии Уфы назвали причину, по которой трамвай съехал с путей

Один из трамваев, ранее на безвозмездной основе переданный Уфе московской администрацией, заметили в районе АвтоВАЗа. Пользователи сети предположили, что трамвай был вынужден съехать с маршрута из-за технической неисправности. Ситуацию прокомментировали в мэрии.