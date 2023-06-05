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Published Сегодня, 12:05

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В мэрии Уфы назвали причину, по которой трамвай съехал с путей

5 июня 2023, 12:05
Фото: mkset.ru
Один из трамваев, ранее на безвозмездной основе переданный Уфе московской администрацией, заметили в районе АвтоВАЗа. Пользователи сети предположили, что трамвай был вынужден съехать с маршрута из-за технической неисправности. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

Как сообщили Mkset в пресс-службе городской администрации, трамвай съехал с маршрута из-за постороннего предмета, оказавшегося на рельсах, подчеркивая, что на техническом состоянии трамвая это не отразилось.

— Сегодня в районе 11:00 при обкатке вагона 2020 в результате попадания постореннего предмета на рельсы произошел сход вагона. Он находился в исправном техническом состоянии. В 12:10 вагон поставлен обратно на рельсы и отправлен дальше по маршруту обкатки. В момент инцидента в вагоне пассажиров не было, — сообщили в мэрии.
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