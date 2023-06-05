В Башкирии осудили мужчину, который убил молодую девушку и надругался над ее телом

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Стерлитамаке состоялось заседание по делу об убийстве 19-летней девушке, перед судом предстал 24-летний житель Салавата. Мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы строгого режима, судья также удовлетворил иск родных девушки к подсудимому. Родители убитой получат по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Напомним, что летом 2022 года 24-летний житель Салавата пригласил 19-летнюю знакомую загород под предлогом сбора клевера. На автомобиле молодые люди отправились в поле рядом с деревней Новофедоровское Стерлитамакского района. Когда они собиралась обратно мужчина набросился на девушку с ножом.
После того, как он нанес девушке смертельное ранение, он также надругался над ее телом и похитил телефон. Следующие несколько дней он с мобильного жертвы переписывался с ее матерью и подругой, вводя их в заблуждение о том, что она уехала в другой город в Ишимбайский район. Без вести пропавшей 19-летняя девушка числилась три недели.
Причиной жестокого убийства стала неприязнь мужчины ко всем женщинам.