В Башкирии осудили мужчину, который убил молодую девушку и надругался над ее телом

После того, как он нанес девушке смертельное ранение, он также надругался над ее телом и похитил телефон. Следующие несколько дней он с мобильного жертвы переписывался с ее матерью и подругой, вводя их в заблуждение о том, что она уехала в другой город в Ишимбайский район. Без вести пропавшей 19-летняя девушка числилась три недели.