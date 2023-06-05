mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Изображение материала

В Башкирии осудили мужчину, который убил молодую девушку и надругался над ее телом

5 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI

В Башкирии осудили мужчину за жесткое убийство 19-летней девушки

Трагедия произошло летом 2022 года в Стерлитамакском районе: мужчина вывез 19-летнюю девушку в лес, где после жестоко ее убил. Следующие несколько дней он переписывался с матерью своей жертвы.

В Стерлитамаке состоялось заседание по делу об убийстве 19-летней девушке, перед судом предстал 24-летний житель Салавата. Мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы строгого режима, судья также удовлетворил иск родных девушки к подсудимому. Родители убитой получат по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, что летом 2022 года 24-летний житель Салавата пригласил 19-летнюю знакомую загород под предлогом сбора клевера. На автомобиле молодые люди отправились в поле рядом с деревней Новофедоровское Стерлитамакского района. Когда они собиралась обратно мужчина набросился на девушку с ножом.

После того, как он нанес девушке смертельное ранение, он также надругался над ее телом и похитил телефон. Следующие несколько дней он с мобильного жертвы переписывался с ее матерью и подругой, вводя их в заблуждение о том, что она уехала в другой город в Ишимбайский район. Без вести пропавшей 19-летняя девушка числилась три недели.

Причиной жестокого убийства стала неприязнь мужчины ко всем женщинам.

#Элина Сайфранова#Общество#Происшествия#Убийство#Жестокое убийство#Новости Башкирии#Лес#18+#Суд#Решение суда
Подпишитесь
Увлекательный аттракцион: прокатились на «московском» трамвае, который подарили Уфе
Сегодня, 12:08
Активисты из Уфы принесли в Дом республики контейнер с мерзостью внутри
Сегодня, 07:12
В популярном у жителей Башкирии Соль-Илецке выявили неизлечимую болезнь
Сегодня, 07:06
Власти официально сообщили о нашествии жутких насекомых по всей Башкирии
Сегодня, 08:18
В Башкирии Бастрыкина просят помочь в газовом скандале в доме для детей-инвалидов
Сегодня, 12:58
Уфимцы показали «поплывшую» плитку Набережной после работы поливочной машины
Сегодня, 11:50