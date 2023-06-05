В Башкирии годовалая малышка выпала из окна многоэтажки

К счастью воскресный случай в Учалинском районе обошелся без трагического исхода. Днем 5 июня в Центр обработки вызовов Системы — 112 поступило сообщение о том, что в годовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа. Девочка с различными травмами была доставлена в больницу. Причина происшествия устанавливается. Зачастую в подобных историях семьи являются благополучными, а родители находятся дома и лишь ненадолго оставляют кроху без внимания.