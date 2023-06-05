В Башкирии годовалая малышка выпала из окна многоэтажки

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Профильные экстренные службы продолжают фиксировать страшную статистику по падению детей из окон. Эта напасть приходит каждое лето, но взрослые полагают, что беда обойдет именно их и продолжают открывать окна или оставлять к ним доступ у детей. К сожалению надеяться на авось в данном вопросе крайне опасно — зачастую подобные случаи заканчиваются трагедией.
К счастью воскресный случай в Учалинском районе обошелся без трагического исхода. Днем 5 июня в Центр обработки вызовов Системы — 112 поступило сообщение о том, что в годовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа. Девочка с различными травмами была доставлена в больницу. Причина происшествия устанавливается. Зачастую в подобных историях семьи являются благополучными, а родители находятся дома и лишь ненадолго оставляют кроху без внимания.
В прошлом году прекратить череду трагедий жители Башкирии предлагали выдачей блокираторов на окна в роддомах. Профильные же ведомства напоминали о том, что помимо личной драмы родители пострадавших детей могут получить еще и уголовное преследование.