В Башкирии Бастрыкина просят помочь в газовом скандале в доме для детей-инвалидов

Ранее Бастрыкин уже брал на контроль данное дело, вот и в конце мая он поручил главному следователю Башкирии Владимиру Архангельскому представить подробный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий.



Возвращаясь к теме капремонта дома и непризнании его аварийным — известно, что в декабре прошлого года была проведена межведомственная комиссия, (4 или 5 за последние три года со слов жителей), которая пришла к выводу что по дому нужно провести дополнительную экспертизу. Жительница дома Марина Ч. была приглашена в СК города Туймазы, куда также был приглашен глава города Туймазов, Эдуард Рахматуллин. По ее словам в беседе им стали предлагать, провести собрание собственников и начать капитальный ремонт дома, на который необходимо 50 миллионов рублей.