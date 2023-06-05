В Башкирии Бастрыкина просят помочь в газовом скандале в доме для детей-инвалидов

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Дом по адресу улица Северная, 14а в городе Туймазы известен тем, что от жилья в нем отказывались даже остро нуждающиеся. Так многодетный отец Марат Закиров, один из детей которого инвалид, жить в доме, который сами жители считают аварийным, однако официально таковым он не числится, не стал и несколько лет боролся за свое законное право на жилье.
И если Марат Закиров нашел в себе силы годами сражаться за качественное жилье, в том числе голодовками и личными приемами у главы федерального следкома РФ Александра Бастрыкина, то другие приняли то, что дали. Однако теперь с их домом происходят странности о которых сообщила одна из собственниц.
— В 2016 году была организована межведомственная комиссия, которая признала что нашему дому Северная 14а, нужен капитальный ремонт, реконструкция, с целью утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик. С тех пор по нашему дому, не было произведено ни одного капитального ремонта! Как показала последняя экспертиза, девятая по счету за три года, наш дом признали ограниченно работоспособным! Все основные конструкции, фундамент, стены, балкон, лестница, крыша вообще не допустимом состоянии, — негодует автор письма Сария.
Здесь уместно напомнить, что глава СК России Александр Бастрыкин 23 мая 2023 года уже поручил доложить по уже возбужденному уголовному делу о нарушении жилищных прав граждан Туймазах.
В группе в соцсетях Информационного центра СК России сообщается, что «семья женщины и другие жильцы проживают в многоквартирном доме в непригодных условиях. В здании с износом более 70% разрушаются фундамент и крыша, а в зимний период происходит промерзание стен, на которых образуются трещины и плесень. Местная администрация не принимает необходимых мер к признанию строения аварийным и последующему расселению жильцов.»
Ранее Бастрыкин уже брал на контроль данное дело, вот и в конце мая он поручил главному следователю Башкирии Владимиру Архангельскому представить подробный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий.
Возвращаясь к теме капремонта дома и непризнании его аварийным — известно, что в декабре прошлого года была проведена межведомственная комиссия, (4 или 5 за последние три года со слов жителей), которая пришла к выводу что по дому нужно провести дополнительную экспертизу. Жительница дома Марина Ч. была приглашена в СК города Туймазы, куда также был приглашен глава города Туймазов, Эдуард Рахматуллин. По ее словам в беседе им стали предлагать, провести собрание собственников и начать капитальный ремонт дома, на который необходимо 50 миллионов рублей.
— Дом двухэтажный, в доме всего 16 квартир, и на счету у регионального оператора на сегодняшний день всего лишь 240000 тысяч рублей! Если нам сейчас выделят деньги из общего котла, то нам эти деньги нужно будет вернуть, и пока мы не отдадим эти деньги другого ремонта нашему дому делать не будут! А нам необходимо ремонтировать весь дом, начиная с фундамента и крыши! — негодует жительница.
По данным женщины по указанному дому уже возбуждено уголовное дело, «о не признании его аварийным». По ее словам в январе 2023 года назначили экспертизу в СЭЦ, в Нижнем Новгороде, которая так и не произведена.
— Конечно же главе города Туймазов не выгодно признать дом Аварийным, так как сейчас идут судебные разбирательства по его зам главы Шангарееву Рафису Наиловичу, который является председателем межведомственной комиссии. И при закупке квартир детям инвалидам в 2020 году, он провел ее не должным образом, что привело к тому что детям инвалидам были закуплены не пригодные к проживанию квартиры, одну из таких квартир купили в нашем доме! И соответственно, если наш дом признают Аварийным, то это ещё одно доказательство вины Шангареева, — пишет разгневанная женщина.
Жители Туймазов и того самого дома просят главу федерального Следкома Александра Бастрыкина вмешаться в данную ситуацию, тем более что пока тянется следствие люди живут в доме пораженном черной плесенью, что негативно сказывается на их здоровье. Письмо подписали четверо собственников дома.
Однако и на этом история не закончилась, а приняла еще более странный оборот. В минувшую пятницу в том самом скандальном доме отключили газ, из-за того что, вентиляция неисправна.
— Норма должна быть 3, а прибор показывает 0.64! Объявление было размещено на доме, Государственный комитет по жилищному и строительному надзору провел проверку по дому и вынес предостережения Филиалу ПАО Газпром газораспределение Уфа, в городе Туймазы.После газовиков пришла Управляющая компания Северная, произвели замеры и у них приборы — также показывает 0.64, а они говорят это норма вы зачем жалуетесь, мы сейчас газ подключим, — рассказал Mkset Марат Закиров, когда-то отказавшийся от квартиры в данном доме.
По словам Марата Закирова, который помогает женщинам, которые бьются с властями из-за данного дома, пришли газовики и сказали, что им звонит глава города и района Айдар Суфиянов, ругается из-за того, что дома остался без газа.
Со слов Марата Закирова газовики сказали Суфиянову, что газ они включат после того, как оборудование будет приведено в порядок. Как будет развиваться ситуация с газоснабжением в многострадальном дома пока не ясно, однако у Марата Закирова есть информация о том, что администрация города и района Туймазов, подали в суд на собственников двух квартир, которые были закуплена в 2020 году детям инвалидам.