Увлекательный аттракцион: прокатились на «московском» трамвае, который подарили Уфе

В целом поездка на «московских» трамваях мало чем отличается от какой-то бы то ни было ещё. Трамвай как трамвай: ни о каких сверхскоростях или же повышенном уровне комфорта сказать здесь нельзя, но стоит и отметить, что ни о скорости, как на японских высокоскоростных железных дорогах, ни о подстаканниках в экзотической коже речи не шло изначально. А о туристическом потенциале трамвая стоило бы задуматься. С его изначально небольшой скоростью, а в данном случае ещё и с нетривиальным маршрутом он мог бы стать неплохим способом провести досуг, а, может быть, и помог бы узнать о городе что-то новое.