Увлекательный аттракцион: прокатились на «московском» трамвае, который подарили Уфе

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
«Московские» трамваи можно увидеть по маршруту №8, который пролегает от остановки «Трамвайная» близ ГДК и до остановки «Интернациональная», где в невысоком двухэтажном здании расположилось трамвайное депо. Внешний вид новых-старых трамваев сразу бросается в глаза. Уфимские трамваи, как правило, выкрашены в желто-красный или в голубой цвет, а прибывшие из Москвы, — голубовато-синие. Внутри — просторно. По каждой стороне салона — ряд одинарных сидений, кабина водителя огорожена панелями, также выкрашенными в ярко-синий цвет. Контраст создают глянцево-алые поручни и всполохи желтых брызг на обивке сидений.
На первый взгляд может показаться, что трамваи действительно новые, но при более тщательном осмотре можно заметить кое-где облупившуюся или потрескавшуюся краску, поцарапанные поручни, маленькие трещинки на сиденьях и под ними. В целом это ожидаемо: трамваи передали уже «б/ушные».
На состояние трамваев уже обратили внимание некоторые жители города. К примеру, ранее сегодня «московский» трамвай заметили сошедшим с рельсов в районе «АвтоВАЗа», предположив, что он был вынужден съехать из-за поломки. Ситуацию прокомментировали в мэрии.
При входе в трамвай кондуктор сразу обилечивает всех пассажиров. Тут произошел весьма необычный инцидент: кассовый аппарат, буквально замотанный толстым слоем пленки, отказался считывать карту корреспондента Mkset. Картой крутили и так и сяк — безрезультатно. Кондуктор, женщина лет сорока в ярко-красных бриджах, явно раздраженная ситуацией, попросила оплатить проезд наличными, которых, как вы, возможно, догадываетесь, у корреспондента не оказалось. Узнав об этом, женщина, ни капли не растерявшись, заявила, что без билета корреспонденту придётся покинуть трамвай на следующей остановке. К счастью, в салоне оказалось несколько неравнодушных пассажиров, предложивших оплатить наличными за перевод соответствующей суммы — 30 рублей им на карту. Так и поступили.
Отметим от себя, что ни до этого момента, ни после никаких трудностей с оплатой по этой банковской карте не возникало: терминалы в магазинах, ресторанах, общественном транспорте принимали её без колебаний, а деньги списывались мгновенно. Чем вызван был дисконнект с кассовым аппаратом в трамвае — загадка. Однако угроза высадить на следующей остановке, если оплатить так и не удастся, едва ли свидетельствует о высоком профессионализме и клиентоориентированности. К слову, несколькими днями крупный скандал разгорелся вокруг перевозчика «Башавтотранс». Кондуктор на одном из маршрутов подрался с пассажиром после того, как тот предложил оплатить за проезд подростка, у которого якобы возникли проблемы с картой.
Сама поездка на трамвае напоминает эдакую медитативную версию американских горок. Он то временами едет плавно, то будто замирает в вибрации на поворотах. Каждый маневр да и просто каждый момент, когда колеса трамвая стыкуются с рельсами, ощущается очень отчетливо. Особенно когда он въезжает на гору или заворачивает в узкий переулок, например, как на «Колхозном рынке». Поездку не получается воспринимать иначе, чем экскурсию по непарадной Уфе. Аттракцион для тех, кто не любит аттракционы.
Многие из пассажиров, как оказалось, впервые едут на новых-старых трамваях. Женщина лет пятидесяти в разговоре со своим мужем похвалила трамвай за его просторность, предположив, что одиночные сиденья установили из-за того, что этим маршрутом горожане пользуются сравнительно редко, да и в целом «людей на нем мало ездит».
Другая женщина в разговоре с подругой долго недоумевала о цвете трамвая. По её мнению, выкрасить его ярко-голубым было плохой идеей и вообще у неё от этого цвета «всегда начинает болеть голова», подруга же, в свою очередь, парировала тем, что «хорошо, что новые пустили».
В поездке можно оценить все многообразие Черниковки. Начиная от узких улочек и тихих дворов с пожелтевшими хрущёвками до зеркально-панельных торговых центров из нулевых. Под другим углом можно взглянуть на стадион имени Гастелло. Путь следования трамвая идет так, что в какой-то момент внимательный пассажир сможет разглядеть все трещинки на розовых стенах стадиона, а позже, поднимаясь на гору, можно увидеть его с высоты, оценив масштабы.
Странные ассоциации вызывает горевший в сентябре прошлого года торговый центр «Меркурий». Трамвайные пути проходят мимо оживленных уличных палаток, где можно найти, кажется, все: от сушилки для фруктов до реликтов вроде вязаных сапог. Поездка на трамвае уже сама по себе отдаёт чем-то из фильмов Уэса Андерсона, но находясь здесь под жарким июньским солнцем просто нельзя избавиться от ощущения, что ты герой «Поезда на Дарджилинг». Колоритные торговцы, тяжелые тюки, забитые вещами, и разбегающиеся по прилавкам разноцветные безделушки лишь усиливают впечатление.
В целом поездка на «московских» трамваях мало чем отличается от какой-то бы то ни было ещё. Трамвай как трамвай: ни о каких сверхскоростях или же повышенном уровне комфорта сказать здесь нельзя, но стоит и отметить, что ни о скорости, как на японских высокоскоростных железных дорогах, ни о подстаканниках в экзотической коже речи не шло изначально. А о туристическом потенциале трамвая стоило бы задуматься. С его изначально небольшой скоростью, а в данном случае ещё и с нетривиальным маршрутом он мог бы стать неплохим способом провести досуг, а, может быть, и помог бы узнать о городе что-то новое.