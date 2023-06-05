Ушли молодыми: в Башкирии за один жаркий день погибли трое нетрезвых мужчин

Всего за один жаркий день 4 июня вода унесла жизни троих молодых мужчин в возрасте не старше 35 лет. Вода унесла не только их жизни, но и тела, их продолжают искать водолазы. Младшему из погибших было около 30 лет — в реке Дема в Давлекановском районе утонул мужчина 1993 года рождения.