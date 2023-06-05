Ушли молодыми: в Башкирии за один жаркий день погибли трое нетрезвых мужчин

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Всего за один жаркий день 4 июня вода унесла жизни троих молодых мужчин в возрасте не старше 35 лет. Вода унесла не только их жизни, но и тела, их продолжают искать водолазы. Младшему из погибших было около 30 лет — в реке Дема в Давлекановском районе утонул мужчина 1993 года рождения.
Мужчина 1991 года рождения утонул на Кармановском водохранилище в Нефтекамске, известно, что погибший не умел плавать и отправился на большую глубину на надувном матрасе, однако плавсредство перевернулось и паника сыграла с погибшим злую шутку.
В пруду Кайгалыш в селе Енгалышево Чишминского района, к сожалению, утонул мужчина 1988 года рождения. В пресс-службе МЧС по Башкирии со ссылкой на очевидцев сообщают о том, что все погибшие были в нетрезвом состоянии и купались там, где установлены запрещающие купание аншлаги.
тем временем для жителей республики действуют 158 официальных пляжей, где дежурят спасатели, а дно и вода обследованы для безопасности купальщиков.