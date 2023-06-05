Уфимцы показали «поплывшую» плитку Набережной после работы поливочной машины

Напомним, летом 2022 года УКС (управление капитального строительства) объявило тендер на строительство стелы и благоустройство территории вокруг нее. Контракт по начальной цене в 95 млн рублей получило уфимское ООО «Альбит». В сентябре был объявлен еще один конкурс — на благоустройство территории возле стелы, контракт — вновь по начальной цене в 45 млн рублей — получила та же компания «Альбит». Сейчас «Альбит» получил тендер на благоустройство сада имени Аксакова в Уфе.