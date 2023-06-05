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Уфимцы показали «поплывшую» плитку Набережной после работы поливочной машины

5 июня 2023, 11:50
Фото: mkset.ru

Спуск на набережную в Уфе «поплыл» после «покатушек» машины для полива

Очевидцы засняли на месте и поливочную машину и то, каким образом в трещинами в плитке ведется борьба.

Читатели Mkset показали последствия поездок по плитке поливомоечной машины по плитке спуска на набережную реки Белой у новой стелы «Уфа — город трудовой славы». По предположениям уфимцев, покрытие получило разрушения из-за того, что по плитке ездит тяжелый транспорт.

на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидациейна фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидациейна фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидациейна фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидациейна фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидациейна фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидациейна фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
на фото и предполагаемый виновник разрушений и последствия вместе с их ликвидацией
Фото: mkset.ru
— Это спуск на набережную возле открывшейся стрелы в город герой Уфа. Несколько дней подряд туда приезжает поливомоечная машина и заезжает по ступенькам. Одну «виселицу» погнули, — подписали присланное в редакцию фото неравнодушные уфимцы.

Напомним, летом 2022 года УКС (управление капитального строительства) объявило тендер на строительство стелы и благоустройство территории вокруг нее. Контракт по начальной цене в 95 млн рублей получило уфимское ООО «Альбит». В сентябре был объявлен еще один конкурс — на благоустройство территории возле стелы, контракт — вновь по начальной цене в 45 млн рублей — получила та же компания «Альбит». Сейчас «Альбит» получил тендер на благоустройство сада имени Аксакова в Уфе.

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#Уфа#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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