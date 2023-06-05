Тухлятина и старье: смотрим на парк в Туймазах, где директор якобы избил женщину

Скандальная история из парка в Туймазах завирусилась в соцсетях в середине мая. Как уже ранее сообщал Mkset, местная жительница обвинила директора парка и по совместительству депутата Горсовета Дмитрия Ващука в том, что он якобы ударил ее в парке на глазах у группы детей, когда те пришли в парк на фотосессию. Подробнее мы рассказали об этом здесь. Сам Ващук сообщил Mkset о словесной перепалке с детским фотографом, который якобы отказался уступать дорогу его автомобилю. По словам Дмитрия Ващука, его супруга пыталась нивелировать разгорающийся конфликт, для этого и вышла из авто, после чего якобы ее толкнули.