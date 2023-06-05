Тухлятина и старье: смотрим на парк в Туймазах, где директор якобы избил женщину

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В первый день лета и в День защиты детей во многих парках Башкирии заработали аттракционы, некоторым из которых насчитывается уже не один десяток лет. Вопрос о безопасности аттракционов снова стал острее после обрушения карусели в Оренбургском парке. Тогда пострадали 20 человек, из них 12 детей.
Скандальная история из парка в Туймазах завирусилась в соцсетях в середине мая. Как уже ранее сообщал Mkset, местная жительница обвинила директора парка и по совместительству депутата Горсовета Дмитрия Ващука в том, что он якобы ударил ее в парке на глазах у группы детей, когда те пришли в парк на фотосессию. Подробнее мы рассказали об этом здесь. Сам Ващук сообщил Mkset о словесной перепалке с детским фотографом, который якобы отказался уступать дорогу его автомобилю. По словам Дмитрия Ващука, его супруга пыталась нивелировать разгорающийся конфликт, для этого и вышла из авто, после чего якобы ее толкнули.
Мы решили узнать, как обстоят дела в небольших городах Башкирии, где финансирование значительно меньше, чем в столичных парках, и посетили Центральный парк культуры и отдыха в Туймазах.
Сам парк нельзя назвать забытым и заброшенным, в отличие от территории Туймазинской ЦРБ, которую пытаются «спасти» побелкой сломанных бордюров и канализационных люков. На территории парка множество зеленых насаждений, детские площадки, скамейки, беседки, аттракционы, сцена и другие развлечения.
Так, некоторые горожане предпочитают отдыхать на траве в тени деревьев, однако соседствовать в таком случае придется с бытовым мусором, которого, к сожалению, по всему парку много.
Есть вопросы к старому асфальту на некоторых участках и стыкам, где встречается новое покрытие и старое.
Однако вернемся к аттракционам — их в парке 15 и в основном рассчитаны они на детей до 14 лет. Для детей постарше есть «Вихрь» и «Колесо обозрения». Стоимость самого дорогого аттракциона — 200 рублей, а самого дешевого — 80 рублей.
Желающих прокатиться на аттракционах множество — днем у касс образовалась очередь. Однако не все карусели оказались рабочими. Так, пожалуй, один из самых старых аттракционов «Колесо обозрения» не успели проверить к началу летнего сезона, следовательно, и билеты на него не продавались. Когда конкретно оно заработает, на кассе корреспонденту Mkset ответить не смогли.
На вид сама конструкция, действительно, старая, несмотря на относительно свежую покраску. К сожалению, посмотреть на нее в действии в этот день так и не вышло.
Тем не менее вполне себе рабочим был аттракцион «Вихрь», за три минуты на котором придется отдать 100 рублей.
Напомним, что в Оренбурге карусель с аналогичным механизмом обрушилась прямо во время работы. Те, кто завершили катание, также вспоминали случившееся в соседнем регионе. Честно говоря, идти на «Вихрь» было волнительно. Полагаем, что к началу сезона карусель прошла все необходимые проверки.
Непосредственно перед запуском карусели сотрудница обходит каждого и проверяет крепление. К слову, занимать места можно строго через одного, что немного настораживает.
Само катание прошло без каких-либо происшествий. Однако только при наборе высоты ногой получилось задеть ветку растущей рядом елки.
Другие аттракционы в парке на первый взгляд менее опасны и травматичны для детей, но многие также являются ровесниками «Вихря», установленного более 10 лет назад.
Вот, например, бассейн с моторными лодками. Если лодки кажутся вполне приличными, то сама вода, кажется, осталась с прошлого года. Предполагаем, что бассейн давно не чистили.
Подводя итоги, сказать, что парк совсем в ужасном состоянии, нельзя. Определенно больше внимания стоит уделить уборке парка. Например, единственным местом, где на каждом шагу газон не украшали цветной фантик или обертки, стала Аллея героев.
С вопросом безопасности детского отдыха в парке мы обратились в мэрию города. Опубликуем ответ после его получения.