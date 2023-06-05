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Студент колледжа в Уфе подозревается в попытке поджога военкомата в Челябинске

5 июня 2023, 08:11
Фото: 1MI

Студент из Уфы был задержан ФСБ после попытки поджечь военкомат в Челябинской области

О том, что 17-летний парень — студент одного из колледжей Уфы, сообщает telegram-канал BAZA 5 июня.

По данным канала, 17-летний студент неназванного уфимского колледжа был задержан в ночь на 4 июня за попытку поджечь военкомат в Челябинской области. Парень кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Аше, а после задержания же из студента он превратился в фигуранта уголовного дела по факту покушения на теракт и диверсии.

Пресс-служба УФСБ по Челябинской области сообщила об аналогичном преступлении в Магнитогорске, однако, по данным УФСБ, которые приводит РИА Новости, задержанный гражданин не только пытался поджечь военкомат, но и пытался совершить диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги.

Напомним, минувшей осенью стало известно о том, что в Уфе студенты готовили серию террористических актов с поджогами на железной дороге. Двое студентов в возрасте 18 лет, приехавших в Уфу на обучение. Двоим парням удалось за вторую половину октября провернуть четыре диверсии.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы#Новости Башкирии#Спецпроекты
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