Студент колледжа в Уфе подозревается в попытке поджога военкомата в Челябинске

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:26
По данным канала, 17-летний студент неназванного уфимского колледжа был задержан в ночь на 4 июня за попытку поджечь военкомат в Челябинской области. Парень кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Аше, а после задержания же из студента он превратился в фигуранта уголовного дела по факту покушения на теракт и диверсии.
Пресс-служба УФСБ по Челябинской области сообщила об аналогичном преступлении в Магнитогорске, однако, по данным УФСБ, которые приводит РИА Новости, задержанный гражданин не только пытался поджечь военкомат, но и пытался совершить диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги.
Напомним, минувшей осенью стало известно о том, что в Уфе студенты готовили серию террористических актов с поджогами на железной дороге. Двое студентов в возрасте 18 лет, приехавших в Уфу на обучение. Двоим парням удалось за вторую половину октября провернуть четыре диверсии.