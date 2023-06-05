Студент колледжа в Уфе подозревается в попытке поджога военкомата в Челябинске

По данным канала, 17-летний студент неназванного уфимского колледжа был задержан в ночь на 4 июня за попытку поджечь военкомат в Челябинской области. Парень кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Аше, а после задержания же из студента он превратился в фигуранта уголовного дела по факту покушения на теракт и диверсии.