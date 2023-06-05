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Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК «Уфа»

5 июня 2023, 14:16
Фото: Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA // vk.com

Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК «Уфа» после вылета команды из Первой лиги

Накануне, футбольный клуб «Уфа» проиграл «Кубани» и вылетел из Первой лиги.

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку. Как сообщается в социальных сетях команды, Газизов взял вину на себя за результаты «Уфы» в нынешнем сезоне.

— На завершившемся собрании учредителей ФК «Уфа» сегодня была принята отставка генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова, — сообщается на странице клуба.

Напомним, что 3 июня команда уступила краснодарской «Кубани» со счетом 1:2 и вылетела из первой лиги. Помимо этого, у «Уфы» в последнее время возникли проблемы с финансированием, на продажу был выставлен автобус клуба за 25 млн рублей. Вырученными средствами планировали расплатиться с игроками и погасить долги.

#Элина Сайфранова#Общество#Футбол#ФК "Уфа"#Футбольный мачт#Новости спорта#Спорт
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