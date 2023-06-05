Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК «Уфа»

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку. Как сообщается в социальных сетях команды, Газизов взял вину на себя за результаты «Уфы» в нынешнем сезоне.
— На завершившемся собрании учредителей ФК «Уфа» сегодня была принята отставка генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова, — сообщается на странице клуба.
Напомним, что 3 июня команда уступила краснодарской «Кубани» со счетом 1:2 и вылетела из первой лиги. Помимо этого, у «Уфы» в последнее время возникли проблемы с финансированием, на продажу был выставлен автобус клуба за 25 млн рублей. Вырученными средствами планировали расплатиться с игроками и погасить долги.