Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК «Уфа»

Напомним, что 3 июня команда уступила краснодарской «Кубани» со счетом 1:2 и вылетела из первой лиги. Помимо этого, у «Уфы» в последнее время возникли проблемы с финансированием, на продажу был выставлен автобус клуба за 25 млн рублей. Вырученными средствами планировали расплатиться с игроками и погасить долги.