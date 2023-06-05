РЖД и Минтранс запускают цифровой сервис для мультимодальной доставки грузов

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин добавил: «Мы рассматриваем этот проект не только как техническую задачу, но и как ответ на запросы бизнеса. Обмен данными между ГИС ЭПД, операторами ИС ЭПД и системами РЖД позволит реализовать электронный документооборот для мультимодальных перевозок как по железной дороге, так и автомобильным транспортом. После пилотного проекта мы решим технологические, нормативные и методологические вопросы и планируем расширить его на всю отрасль в 2024 году.»