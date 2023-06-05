Ребенок из Башкирии два дня проходил с пулей в голове

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:39
В башкирском городе Октябрьский произошло странное и в некоторой мере счастливое событие. Ученик девятого класса получил опасное увечье, но молчал об этом два дня. По данным telegram-канала Mash-Batash, перед случившимся в семье подростка произошла ссора, на кого мальчик будет учиться. Сообщает канал и о том, что в больнице ребенок по-разному объяснял случившееся — сначала он говорил о попытке привлечь к себе внимание, но позже стал говорить о том, что все произошло случайно.
В конечном итоге подросток смог остановить кровь, а через два дня парень все-таки попал в больницу. В пресс-службе Минздрава Mkset сообщили, что мальчика перевели лечиться в Уфу.
— Проведено оперативное лечение удаление инородного тела (пуля). Состояние удовлетворительное, стабильное, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе МВД по Башкирии порекомендовали обратиться за комментариями в Следком, где сообщили, что по указанному факту следственным отделом по городу Октябрьский организована процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего.