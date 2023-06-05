Ребенок из Башкирии два дня проходил с пулей в голове

В башкирском городе Октябрьский произошло странное и в некоторой мере счастливое событие. Ученик девятого класса получил опасное увечье, но молчал об этом два дня. По данным telegram-канала Mash-Batash, перед случившимся в семье подростка произошла ссора, на кого мальчик будет учиться. Сообщает канал и о том, что в больнице ребенок по-разному объяснял случившееся — сначала он говорил о попытке привлечь к себе внимание, но позже стал говорить о том, что все произошло случайно.