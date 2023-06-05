Психолог Колосова: В вопросах хранения старых вещей россияне солидарны со всем миром

Колосова подчеркнула: склонность приберегать старые вещи на будущее нередко обнаруживается у людей после достижения возраста 40-50 лет. В этот период многие начинают испытывать первые опасения в том, что снижение достатка не за горами, и поэтому готовы хранить добротные вещи в расчете на будущее использование. Это, по мнению психолога, вполне разумное стремление, особенно с учетом того, что с некоторых пор россияне демонстрируют весьма легкое отношение к вещам.