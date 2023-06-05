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Психолог Колосова: В вопросах хранения старых вещей россияне солидарны со всем миром

5 июня 2023, 18:59
Привязанность к старым вещам — абсолютно нормальное явление, обусловленное интересом к ретромоде.

Такое объяснение дала психолог, доктор наук Светлана Колосова в беседе с News.ru. Она рассказала, что сегодняшний интерес жителей России к антиквариату и ретростилю является частью общемирового тренда. Поводом для разговора на эту тему оказались итоги недавнего исследования, которое проводила известная сеть магазинов. Соцопрос показал: 64% респондентов привыкли использовать вещи максимально долго, 21% опрошенных предпочитают избавляться от ненужного, 11% респондентов стараются сохранять вещи на всякий случай, даже, если не особо в них нуждаются.

Колосова подчеркнула: склонность приберегать старые вещи на будущее нередко обнаруживается у людей после достижения возраста 40-50 лет. В этот период многие начинают испытывать первые опасения в том, что снижение достатка не за горами, и поэтому готовы хранить добротные вещи в расчете на будущее использование. Это, по мнению психолога, вполне разумное стремление, особенно с учетом того, что с некоторых пор россияне демонстрируют весьма легкое отношение к вещам.

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