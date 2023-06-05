Программа «Высокие медицинские технологии»

Posted Вчера, 10:20
Published Вчера, 10:20
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
ВМТ — это страховая защита на случай особо тяжелых заболеваний и состояний, требующих сложного, дорогостоящего, длительного и высокотехнологичного лечения. АО «СОГАЗ» оплачивает расходы при наступлении заболеваний и травм, цена лечения которых значительно превышает стоимость полиса.
Медицинские и иные услуги оказываются застрахованному лицу по медицинским показаниям при перечисленных ниже заболеваниях, впервые диагностированных в период срока действия договора страхования:
В программу входит:
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС №1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208. АО «СОГАЗ».