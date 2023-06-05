Приговор скандальным министрам ЖКХ и строительства Башкирии огласят на этой неделе

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые утвердили акт приемки построенных в Кумертау очистных сооружений, без проведения работ по пусконаладке. По информации издания КоммерсантЪ-Башкортостан, региональная прокуратура запросила для Бориса Беляева девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для Рамзиля Кучарбаева — восемь лет и десять месяцев. Спустя два дня Беляев заявил о своей невиновности и обратился к суду с просьбой о правильной оценке.