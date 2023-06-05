Приговор скандальным министрам ЖКХ и строительства Башкирии огласят на этой неделе

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Published Сегодня, 08:49
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В ближайший четверг, 8 июня в 9 часов утра по уфимскому времени и соответственно в 7 по московскому, в Ленинском районному суде Уфы состоится оглашение приговора по резонансному делу о превышении должностных полномочий действующим министрами Башкирии Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву.
Помимо двух министров по делу проходят еще несколько высокопоставленных фигурантов — заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамиль Сафин, начальник отдела этого же учреждения Шадмурат Бикимбетов и бывший заместитель главы администрации Кумертау Юрий Куров.
По версии следствия, в 2017 году обвиняемые утвердили акт приемки построенных в Кумертау очистных сооружений, без проведения работ по пусконаладке. По информации издания КоммерсантЪ-Башкортостан, региональная прокуратура запросила для Бориса Беляева девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для Рамзиля Кучарбаева — восемь лет и десять месяцев. Спустя два дня Беляев заявил о своей невиновности и обратился к суду с просьбой о правильной оценке.