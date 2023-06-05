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Пожертвованный московской мэрией трамвай съехал с рельсов в Уфе

5 июня 2023, 11:21
Фото: mkset.ru
Один из трамваев, которые ранее на безвозмездной основе передала Уфе администрация Москвы, заметили съехавшим с трамвайных путей в районе АвтоВАЗа, сообщает тг-канал «Моя Уфа».

На фото, опубликованном в канале, видно, что новый (о чем свидетельствует ярко-синяя расцветка) трамвай стоит поперек рельсов. Женщина, запечатленная на снимке в оранжевом жилете, предположительно, является его водителем.

Фото: «Моя Уфа»/ Telegram

— Московские трамваи прокляты? — задается вопросом автор публикации, предполагая, что на тс с относительно небольшим сроком эксплуатации произошла поломка.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Трамвай#Трамваи#Электротранспорт#Город#Дороги
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