Пожертвованный московской мэрией трамвай съехал с рельсов в Уфе

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
На фото, опубликованном в канале, видно, что новый (о чем свидетельствует ярко-синяя расцветка) трамвай стоит поперек рельсов. Женщина, запечатленная на снимке в оранжевом жилете, предположительно, является его водителем.
— Московские трамваи прокляты? — задается вопросом автор публикации, предполагая, что на тс с относительно небольшим сроком эксплуатации произошла поломка.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.