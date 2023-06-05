Появилось видео спасения людей из автомобиля, врезавшегося в дом в центре Уфы

На помощь пострадавшим прибыли спасатели и их работа попала на видео. Напомним, со ссылкой на очевидцев телеграм-канал «Честно Говоря» предполагает, что и водитель и все пассажирки находились в состоянии алкогольного опьянения. Официальных комментариев об этом не поступало.