Появилось видео спасения людей из автомобиля, врезавшегося в дом в центре Уфы

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Последствия дневного ДТП по улице 8 марта в Уфе, где иномарка Рено Дастер на скорости врезалась в жилой дом, попали на видео. Машина после столкновения перевернулась и водитель с тремя молодыми девушками на пассажирских сидениях оказались заблокированы внутри.
На помощь пострадавшим прибыли спасатели и их работа попала на видео. Напомним, со ссылкой на очевидцев телеграм-канал «Честно Говоря» предполагает, что и водитель и все пассажирки находились в состоянии алкогольного опьянения. Официальных комментариев об этом не поступало.