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Появилось видео спасения людей из автомобиля, врезавшегося в дом в центре Уфы

5 июня 2023, 10:40
Фото: УГЗ Уфы

Спасение пострадавших в ДТП, въехавших в дом на улице 8 марта в Уфе, попало на видео

Как известно, после ДТП автомобиль перевернулся и вытаскивать пострадавших пришлось спасателям, кадры попали в соцсети.

Последствия дневного ДТП по улице 8 марта в Уфе, где иномарка Рено Дастер на скорости врезалась в жилой дом, попали на видео. Машина после столкновения перевернулась и водитель с тремя молодыми девушками на пассажирских сидениях оказались заблокированы внутри.

Видео: @BASH_DTP 102
Видео: @BASH_DTP 102
Видео: @BASH_DTP 102

На помощь пострадавшим прибыли спасатели и их работа попала на видео. Напомним, со ссылкой на очевидцев телеграм-канал «Честно Говоря» предполагает, что и водитель и все пассажирки находились в состоянии алкогольного опьянения. Официальных комментариев об этом не поступало.

Очевидцы: водитель и пассажиры иномарки протаранившей дом в Уфе были пья
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#18+#Новости Уфы#ДТП#Дороги#Автомобиль#Видео
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