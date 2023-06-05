Очевидцы: водитель и пассажиры иномарки, врезавшейся в дом в Уфе, были пьяными

Очевидцы отмечают, что все, находившиеся в автомобиле, якобы были в нетрезвом состоянии. Напомним, сегодня в понедельник 5 июня в 12:30 минут иномарка «Рено Дастер» на скорости влетела в жилой дом по улице 8 марта.