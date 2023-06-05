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Очевидцы: водитель и пассажиры иномарки, врезавшейся в дом в Уфе, были пьяными

5 июня 2023, 10:09
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
Версию о том, что все пострадавшие в страшном ДТП были нетрезвы публикует телеграм-канал «Честно говоря» 5 июня.

Очевидцы отмечают, что все, находившиеся в автомобиле, якобы были в нетрезвом состоянии. Напомним, сегодня в понедельник 5 июня в 12:30 минут иномарка «Рено Дастер» на скорости влетела в жилой дом по улице 8 марта.

По изначальному сообщению пресс-службы ГИБДД водитель не справился с управлением. На видео с камер наружного наблюдения видно как авто на скорости не вписывается в поворот и влетает в дом.

После происшествия и водитель и пассажиры оказались заблокированы в перевернутом автомобиле и вызволять их пришлось спасателям. Ход доследственной проверки контроллирует прокуратура, на место происшествия работал прокурор города Сергей Воронов.

Автомобиль врезался в жилой дом и перевернулся в центре Уфы
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#ДТП#Новости Уфы#18+#Автомобиль#Дороги#Видео
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