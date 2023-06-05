Очевидцы: водитель и пассажиры иномарки, врезавшейся в дом в Уфе, были пьяными

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Очевидцы отмечают, что все, находившиеся в автомобиле, якобы были в нетрезвом состоянии. Напомним, сегодня в понедельник 5 июня в 12:30 минут иномарка «Рено Дастер» на скорости влетела в жилой дом по улице 8 марта.
По изначальному сообщению пресс-службы ГИБДД водитель не справился с управлением. На видео с камер наружного наблюдения видно как авто на скорости не вписывается в поворот и влетает в дом.
После происшествия и водитель и пассажиры оказались заблокированы в перевернутом автомобиле и вызволять их пришлось спасателям. Ход доследственной проверки контроллирует прокуратура, на место происшествия работал прокурор города Сергей Воронов.