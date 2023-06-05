«Не туды и не сюды»: какие дома в Уфе на этой неделе останутся без холодной воды

Напомним, в Уфе плановые отключения горячего водоснабжения начались с 22 мая. Жителям важно знать, что суммарно за лето дом от ГВС можно отключать на период не более 25 дней. Узнать «судьбу» своего дома можно на сайтах компаний-ресурсников. Так у МУП УИС имеется график отключений в хронологическом порядке, на сайте же БашРТС можно указать конкретный адрес и получить данные о том, когда дом останется без горячей воды.