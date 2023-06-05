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«Не туды и не сюды»: какие дома в Уфе на этой неделе останутся без холодной воды

5 июня 2023, 03:47
Фото: 1MI

Опубликован график отключения холодной воды в Уфе на неделе с 5 до 11 июня

Горожан ожидает всего два отключения на четыре часа и на 12 часов, сообщает «Уфаводоканал» 5 июня.

В первый день без аномальной жары в Уфе, когда дневная температура спала до 24 градусов, в Ленинском районе Уфы, а именно в Затоне жители ряда домов окажутся без холодного водоснабжения. Продлится отключение 12 часов, с 11 до 23 часов. Неудобства коснутся жителей домов по адресам улица Летчиков, 2б, 2д, 2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7; а также жителей дома по адресу улица Миловская, 1б.

Во вторник 6 июня отключение холодного водоснабжения запланировано и в Советском районе города, однако оно будет менее продолжительным и по данный МУП «Уфаводоканал» продлится с 15 до 19 часов. Коснется отключение жителей домов по адресам улица Харьковская, 114, 116, 118, 120, 120/1, 121 и 129.

Напомним, в Уфе плановые отключения горячего водоснабжения начались с 22 мая. Жителям важно знать, что суммарно за лето дом от ГВС можно отключать на период не более 25 дней. Узнать «судьбу» своего дома можно на сайтах компаний-ресурсников. Так у МУП УИС имеется график отключений в хронологическом порядке, на сайте же БашРТС можно указать конкретный адрес и получить данные о том, когда дом останется без горячей воды.

График отключения горячей воды в Уфе: полный список адресов
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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