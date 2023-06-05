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Названа причина из-за которой иномарка с тремя пассажирками влетела в жилой дом в Уфе

5 июня 2023, 09:13
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

В ГИБДД прокомментировали аварию в центре Уфы с иномаркой протаранившей жилой дом

Все пострадавшие выжили, но получили травмы, также им понадобилась помощь спасателей, сообщили пресс-службы ГИБДД и УГЗ Уфы 5 июня.

Стали известны подробности страшной аварии на улице 8 марта в Уфе, которая произошла ближе к обеду понедельника 5 июня. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе за рулем иномарки «Рено Дастер» находился молодой мужчина 1989 года рождения, он по данным ведомства не справился с управлением авто и сначала наехал на бордюр, а затем на жилой дом.

Видео: пресс-служба ГИБДД Уфы

И водитель и его пассажирки, трое девушек в возрасте от 19 до 24 лет выжили, однако получили травмы. Сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую пассажирку — она получила серьёзные травмы. Медпомощь понадобилась и всем остальным — каретой скорой помощи с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#ДТП#Новости Уфы#Автомобиль#18+#Дороги#Видео
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