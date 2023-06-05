Наводнение в селе Усть-Янск в Якутии: жители борются с повышением уровня воды

На кадрах видно, как мощные потоки воды сдвигают баржу с места. Местные жители сообщают, что судно, предположительно, остановится в поселке Нижнеянск. Некоторые жилые дома оказались наполовину затоплены, а дороги погружены под воду. Многие жители заранее подготовились к наводнению и установили свои жилища на сваях. Лодки используются для передвижения по затопленным участкам, пишет газета «Известия».