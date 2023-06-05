В популярном у жителей Башкирии Соль-Илецке выявили неизлечимую болезнь

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Сообщается, что в целях предотвращения дальнейшего распространения болезни, а также для обеспечения эпидемиологического благополучия руководители местных организаций обязаны будут предоставить списки своих сотрудников в Соль-Илецкую межрайонную больницу. Так, не позднее шестого июня работодатели должны будут передать в больницу данные ФИО сотрудников, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон и сведения о перенесенном заболевании или вакцинации против кори (при наличии).
Напомним, ранее Mkset сообщал, что при обследовании дна озер водолазы обнаруживали там пластиковые и стеклянные бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году водолазы обследовали несколько озер курорта и обнаружили там полиэтиленовые пакеты, а также другой мусор.