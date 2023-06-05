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В популярном у жителей Башкирии Соль-Илецке выявили неизлечимую болезнь

5 июня 2023, 07:06
Фото: 1MI

В популярном среди жителей Башкирии Соль-Илецке выявлен очаг заболеваемости корью

Очаг опасного заболевания, от которого нет лекарства, был выявлен на территории города-курорта в период с 4 по 24 мая, сообщает 56orb.ru со ссылкой на документы, опубликованные в тг-канале Lysenok

Сообщается, что в целях предотвращения дальнейшего распространения болезни, а также для обеспечения эпидемиологического благополучия руководители местных организаций обязаны будут предоставить списки своих сотрудников в Соль-Илецкую межрайонную больницу. Так, не позднее шестого июня работодатели должны будут передать в больницу данные ФИО сотрудников, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон и сведения о перенесенном заболевании или вакцинации против кори (при наличии).

Напомним, ранее Mkset сообщал, что при обследовании дна озер водолазы обнаруживали там пластиковые и стеклянные бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году водолазы обследовали несколько озер курорта и обнаружили там полиэтиленовые пакеты, а также другой мусор.

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#Азамат Нухов
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