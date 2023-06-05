В популярном у жителей Башкирии Соль-Илецке выявили неизлечимую болезнь

Напомним, ранее Mkset сообщал, что при обследовании дна озер водолазы обнаруживали там пластиковые и стеклянные бутылки, детали автомобилей, а также трупы животных. Как сообщили Mkset в ответе на запрос в аварийно-спасательной службе региона, в этом году водолазы обследовали несколько озер курорта и обнаружили там полиэтиленовые пакеты, а также другой мусор.