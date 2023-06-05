На 15-летнюю школьнику в Уфе напала бездомная собака

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Сообщается, что инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Стадионной. Девочка обратилась за помощью медиков, те диагностировали у неё укус левого бедра. После оказания медпомощи её отпустили домой.
Напомним, что подробные инциденты случались в Уфе и ранее. Так, В Орджоникидзевском районе Уфы 11-летнего мальчика покусала бродячая собака на территории образовательного учреждения. Аналогичный инцидент также произошел в поселке Нагаево, когда беспризорное животное напало на 11-летнего мальчика.
Помимо этого ранее уфимцы рассказывали массовом отравлении собак в нескольких районах города. По одной из версий, за этим могут стоять догхантеры.
Также в начале года сообщалось, что популяция бездомных животных в столице республике насчитывает свыше 20 тысяч особей. Отмечается, что отловом беспризорных животных в Уфе занимается две компании, в распоряжении которых есть также и приюты. Однако количество животных, на которые они рассчитаны, не уточняется.