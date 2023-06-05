На 15-летнюю школьнику в Уфе напала бездомная собака

Также в начале года сообщалось, что популяция бездомных животных в столице республике насчитывает свыше 20 тысяч особей. Отмечается, что отловом беспризорных животных в Уфе занимается две компании, в распоряжении которых есть также и приюты. Однако количество животных, на которые они рассчитаны, не уточняется.