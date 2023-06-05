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На 15-летнюю школьнику в Уфе напала бездомная собака

5 июня 2023, 09:31
Фото: 1MI

Бездомная собака напала на 15-летнюю школьницу на улице Стадионной 4 июня в Уфе

Днем ранее, 4 мая, в Калининском районе Уфы бездомная собака напала на 15-летнюю девочку, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Стадионной. Девочка обратилась за помощью медиков, те диагностировали у неё укус левого бедра. После оказания медпомощи её отпустили домой.

Напомним, что подробные инциденты случались в Уфе и ранее. Так, В Орджоникидзевском районе Уфы 11-летнего мальчика покусала бродячая собака на территории образовательного учреждения. Аналогичный инцидент также произошел в поселке Нагаево, когда беспризорное животное напало на 11-летнего мальчика.

Помимо этого ранее уфимцы рассказывали массовом отравлении собак в нескольких районах города. По одной из версий, за этим могут стоять догхантеры.

Также в начале года сообщалось, что популяция бездомных животных в столице республике насчитывает свыше 20 тысяч особей. Отмечается, что отловом беспризорных животных в Уфе занимается две компании, в распоряжении которых есть также и приюты. Однако количество животных, на которые они рассчитаны, не уточняется.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Собаки#Нападение на человека#Нападение
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