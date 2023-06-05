Курорт с солеными озерами в Соль-Илецке раскрыл ситуацию с корью

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Руководитель пресс-службы ООО «Соленые озёра» Галина Баева рассказала о ситуации с корью на курорте Соль-Илецка. По её словам, анализ уже выявил наличие антител к кори у большинства сотрудников.
— Проверили всех сотрудников. Мы все сдали списки своих сотрудников, а также арендаторы все сдали списки и сдавали все анализ крови. Уже выявлено, что 80% сотрудников имеют антитела, то есть они были привиты, а те 20%, у которых антител не выявлено, им сразу была предложена вакцинация. Пока они вакцинацию проходят, они к работе в это время не допущены. У нас все проверены, все на контроле. У тех, у кого нет антител, им сделаны вакцины, они ждут выхода на работу, — прокомментировала Галина Баева.
Баева также подчеркнула, что очаг с корью был выявлен за пределами курорта с солеными озерами.
Напомним, что очаг опасного заболевания, от которого нет лекарства, был выявлен на территории города-курорта в период с 4 по 24 мая, сообщает 56orb.ru со ссылкой на документы, опубликованные в тг-канале Lysenok.