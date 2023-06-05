mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

Курорт с солеными озерами в Соль-Илецке раскрыл ситуацию с корью

5 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что в городе-курорте Соль-Илецк был обнаружен очаг заболевания корью. Работников обязали предоставить им свои личные данные, в том числе о наличии прививки от заболевания. Ситуацию прокомментировали в администрации курорта

Руководитель пресс-службы ООО «Соленые озёра» Галина Баева рассказала о ситуации с корью на курорте Соль-Илецка. По её словам, анализ уже выявил наличие антител к кори у большинства сотрудников.

— Проверили всех сотрудников. Мы все сдали списки своих сотрудников, а также арендаторы все сдали списки и сдавали все анализ крови. Уже выявлено, что 80% сотрудников имеют антитела, то есть они были привиты, а те 20%, у которых антител не выявлено, им сразу была предложена вакцинация. Пока они вакцинацию проходят, они к работе в это время не допущены. У нас все проверены, все на контроле. У тех, у кого нет антител, им сделаны вакцины, они ждут выхода на работу, — прокомментировала Галина Баева.

Баева также подчеркнула, что очаг с корью был выявлен за пределами курорта с солеными озерами.

Напомним, что очаг опасного заболевания, от которого нет лекарства, был выявлен на территории города-курорта в период с 4 по 24 мая, сообщает 56orb.ru со ссылкой на документы, опубликованные в тг-канале Lysenok.

Читайте также:
Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня«Большой наплыв»: в Соль-Илецке нашли башкирский «след»Миллионы личинок повсюду: курорту Соль-Илецк угрожает нашествие вредителейСоль-Илецк зажигает цены: сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Летний оздоровительный отдых#Здоровье
Подпишитесь
Тухлятина и старье: смотрим на парк в Туймазах, где директор якобы избил женщину
Сегодня, 05:18
Активисты из Уфы принесли в Дом республики контейнер с мерзостью внутри
Сегодня, 07:12
В популярном у жителей Башкирии Соль-Илецке выявили неизлечимую болезнь
Сегодня, 07:06
Власти официально сообщили о нашествии жутких насекомых по всей Башкирии
Сегодня, 08:18
Студент колледжа в Уфе подозревается в попытке поджога военкомата в Челябинске
Сегодня, 08:11
Отдают за копейки: смотрим, какие автомобили должников распродают в Башкирии
Сегодня, 06:10