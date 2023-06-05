Кишки в Доме республики, газовый скандал и поплывшая набережная в Уфе

Полный контейнер с кишками принесли Хабирову активисты из Уфы, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».