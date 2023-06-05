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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

Кишки в Доме республики, газовый скандал и поплывшая набережная в Уфе

5 июня 2023, 16:17
Главные события 5 июня в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

Полный контейнер с кишками принесли Хабирову активисты из Уфы, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».

Жители соцжилья в Туймазах остались без газа и с них требуют капремонт на 50 млн руб, с просьбой о помощи жители еще раз обратились в федеральный следком. Подробнее о ситуации рассказываем здесь.

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку. Как сообщается в социальных сетях команды, Газизов взял вину на себя за результаты «Уфы» в нынешнем сезоне.

Спуск на набережную в Уфе «поплыл» после «покатушек» машины для полива. Читатели Mkset показали последствия поездок по плитке поливомоечной машины по плитке спуска на набережную реки Белой у новой стелы «Уфа — город трудовой славы». По предположениям уфимцев, покрытие получило разрушения из-за того, что по плитке ездит тяжелый транспорт.

В Уфу доставили четыре из семи подержанных трамваев. Речь идет об электротранспорте модели «Татра Т3 МТТЧ» — их на безвозмездной основе передала Уфе администрация Москвы. Корреспондент Mkset прокатился на новом-старом трамвае, а заодно посмотрел на непарадную Черниковку.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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