Кишки в Доме республики, газовый скандал и поплывшая набережная в Уфе

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Полный контейнер с кишками принесли Хабирову активисты из Уфы, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».
Жители соцжилья в Туймазах остались без газа и с них требуют капремонт на 50 млн руб, с просьбой о помощи жители еще раз обратились в федеральный следком. Подробнее о ситуации рассказываем здесь.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку. Как сообщается в социальных сетях команды, Газизов взял вину на себя за результаты «Уфы» в нынешнем сезоне.
Спуск на набережную в Уфе «поплыл» после «покатушек» машины для полива. Читатели Mkset показали последствия поездок по плитке поливомоечной машины по плитке спуска на набережную реки Белой у новой стелы «Уфа — город трудовой славы». По предположениям уфимцев, покрытие получило разрушения из-за того, что по плитке ездит тяжелый транспорт.
В Уфу доставили четыре из семи подержанных трамваев. Речь идет об электротранспорте модели «Татра Т3 МТТЧ» — их на безвозмездной основе передала Уфе администрация Москвы. Корреспондент Mkset прокатился на новом-старом трамвае, а заодно посмотрел на непарадную Черниковку.