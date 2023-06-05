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Глава ФОМС рассказал о выдаче полисов ОМС в Запорожской области

5 июня 2023, 15:22
Фото: 1MI
В Запорожской области будет больше пунктов оформления полисов ОМС. Также к оказанию консультационной помощи привлекут студентов-волонтёров.

На встрече руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина и врио главы Запорожской области Евгения Балицкого обсудили вопросы обеспечения жителей региона полисами ОМС и качественным медицинским обслуживанием, пишет newizv.ru.

Балицкий рассказал, что одним из вопросов, обсуждаемых на встрече, стала необходимость увеличения числа пунктов оформления полисов непосредственно в медучреждениях. Помимо этого речь шла о приёме заявок через социальный фонд и привлечении студентов-волонтёров для консультирования граждан.

В настоящее время в Мелитополе уже работают три пункта оформления полисов. Заявку можно подать и через МФЦ. Также в Запорожской области формируются цифровые полисы обязательного медстрахования.

Илья Баланин напомнил, что практически все территориальные отделения России присылают в Запорожскую область своих специалистов для оказания помощи, в том числе и методологической.

Он сделал акцент на том, что жители Запорожья должны без проволочек оформлять полисы ОМС, для получения качественной медпомощи.

Как сообщил в своём телегам-канале Евгений Балицкий, полисы ОМС уже получили более 34 000 жителей региона.

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