Глава ФОМС рассказал о выдаче полисов ОМС в Запорожской области

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
На встрече руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина и врио главы Запорожской области Евгения Балицкого обсудили вопросы обеспечения жителей региона полисами ОМС и качественным медицинским обслуживанием, пишет newizv.ru.
Балицкий рассказал, что одним из вопросов, обсуждаемых на встрече, стала необходимость увеличения числа пунктов оформления полисов непосредственно в медучреждениях. Помимо этого речь шла о приёме заявок через социальный фонд и привлечении студентов-волонтёров для консультирования граждан.
В настоящее время в Мелитополе уже работают три пункта оформления полисов. Заявку можно подать и через МФЦ. Также в Запорожской области формируются цифровые полисы обязательного медстрахования.
Илья Баланин напомнил, что практически все территориальные отделения России присылают в Запорожскую область своих специалистов для оказания помощи, в том числе и методологической.
Он сделал акцент на том, что жители Запорожья должны без проволочек оформлять полисы ОМС, для получения качественной медпомощи.
Как сообщил в своём телегам-канале Евгений Балицкий, полисы ОМС уже получили более 34 000 жителей региона.