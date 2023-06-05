Две девочки сломали ноги, спасаясь при пожаре в доме в Башкирии

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Сообщается, что девочки, предположительно, решившие спастись от огня, выпрыгнув из окна получили различные травмы: предварительно, у них диагностированы переломы и ушибы ног. В настоящий момент они госпитализированы в ЦРБ г. Нефтекамск.
Помимо этого госпитализация потребовалась мужчине 1983 года рождения. У него диагностированы ожоги рук и ног.
Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.