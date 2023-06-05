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Две девочки сломали ноги, спасаясь при пожаре в доме в Башкирии

5 июня 2023, 07:24
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Две девочки выпрыгнули из окон горящего дома в Башкирии

Пожар в доме на садовом участке в в СНТ Венеция города Нефтекамск произошел ранее сегодня. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Открытое горение на площади 40 кв. м. удалось ликвидировать в течение 20 минут, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что девочки, предположительно, решившие спастись от огня, выпрыгнув из окна получили различные травмы: предварительно, у них диагностированы переломы и ушибы ног. В настоящий момент они госпитализированы в ЦРБ г. Нефтекамск.

Помимо этого госпитализация потребовалась мужчине 1983 года рождения. У него диагностированы ожоги рук и ног.

Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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