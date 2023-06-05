Две девочки сломали ноги, спасаясь при пожаре в доме в Башкирии

Две девочки выпрыгнули из окон горящего дома в Башкирии

Пожар в доме на садовом участке в в СНТ Венеция города Нефтекамск произошел ранее сегодня. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Открытое горение на площади 40 кв. м. удалось ликвидировать в течение 20 минут, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.